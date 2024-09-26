Москва, 26 сентября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. У россиян стали чаще красть деньги при помощи мошеннической схемы с обновлением банковских приложений. Об этом сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — передаёт его слова РБК.

Эксперт пояснил, что мошенники представляются сотрудниками финансовой организации, а затем предлагают установить «правильную версию» сервиса по ссылке. Они предупреждают, что в противном случае банком будут заблокированы счета и карты клиента. Когда жертва переходит по ссылке, экран смартфона блокируется, а аферисты получают доступ к личному кабинету пользователя в приложении.

Чугунов порекомендовал прекращать разговор, если «сотрудник» предлагает обновить приложение. Он добавил, что затем необходимо обратиться в отделение своего банка и временно заблокировать личный кабинет, чтобы злоумышленники не смогли украсть финансовые средства.

Как сообщало ИА Регнум, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что мошенники начали маскировать вывод похищенных средств переводом при помощи системы бесконтактной оплаты, которая устанавливается на смартфон самой жертвы.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что во II квартале текущего года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей.