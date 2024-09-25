Москва, 25 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Мошенники начали маскировать вывод похищенных средств переводом при помощи системы бесконтактной оплаты, которая устанавливается на смартфон самой жерты, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платёжные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы», — сказал Кузнецов на полях XXI Международного банковского форума.

Он добавил, что, по оценкам Сбербанка, примерно 50% похищаемых телефонными аферистами средств выводится по следующей схеме: мошенник убеждает жертву установить на смартфон приложение мобильной платёжной системы, после чего просит привязать к устройству банковскую карту, принадлежащую злоумышленникам.

Мошенники сообщают жертве данные карты и код подтверждения из смс, после чего человек сам вводит их в установленное приложение для бесконтактной оплаты.

Затем человек вносит через банкомат наличные на карту мошенника, которая привязана к приложению мобильной платёжной системы. По итогу данное действие идентифицируется как операция, которую совершает владелец мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют аферисты. Чтобы обезопасить себя, Кузнецов предложил ввести лимиты на операции по токенизированным картам.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что во II квартале текущего года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. При этом 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей удалось отразить, добавили в регуляторе.