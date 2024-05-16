Москва, 16 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что самым надёжным способом избажть обмана со стороны мошенников является соблюдение простых правил «цифровой гигиены».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее 16 мая депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о появлении нового вида мошенничества с использованием СМС-сообщений.

Муртазин отметил, что способов обмана сегодня существует много и варианты мошенничества становятся всё разнообразнее. Однако использование СМС-оповещений с целью обмана доверчивых граждан становится всё актуальнее.

«Самое простое, что только существует на сегодняшний день, чтобы избежать обмана — это никогда не верить никому незнакомому, кто звонит или присылает СМС-сообщения. Не сообщать никакую информацию, тем более не называть присланные коды. Необходимо помнить: из госорганов, как правило, не звонят гражданам. Если вы хотите убедиться в этом, найдите телефон государственной организации, которая вам нужна. Дальше сами звоните туда напрямую», — прокомментировал Муртазин.

Мошенники начали использовать схему с рассылкой СМС-сообщений для обмана пожилых людей. Аферисты представляются социальными работниками и обещают перерасчёт пенсий в обмен на код идентификации из СМС. Об этом предупредил член комитета Госдумы России по информационной политике Антон Немкин. По его словам, обманщики представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить потенциальной жертве, что у неё якобы выявлен «неучтённый стаж», в связи с чем предлагают оформить некое заявление на перерасчёт пенсии.

«Если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из СМС «для идентификации». А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке», — рассказал Немкин журналистам.

Депутат порекомендовал предупредить пожилых родственников, активно пользующихся средствами связи, о подобных способах обмана и призвал оставаться бдительными при разговоре с незнакомцами.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — случаи кражи, 137 млрд — мошенничества. Жертвами этих преступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. При этом министр подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с территории Украины.

Также ИА Регнум передавало, что замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал про новый вид мошенничества. Хакеры создают в общественных местах фейковые точки Wi-Fi, чтобы украсть аккаунт жертвы в Telegram.