Москва, 1 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В России необходимо продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в числе которых введение «периода охлаждения». Соответствующее поручение утвердил президент России Владимир Путин по итогам совещаний по экономическим вопросам от 22 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о ситуациях, когда жертвы мошенников под влиянием угроз, обмана и злоупотребления доверием берут потребительские кредиты и передают заёмные деньги злоумышленникам.

«Поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств, <…> включая установление «периода охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении потребительского кредита физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств», — написала 1 октября пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

С 25 июля в России действует закон о возмещении средств в случаях, если банки осуществили перевод на счета мошенников. В первый день работы документа кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов.

В беседе с ИА Регнум эксперт в области IT и кибербезопасности руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев отметил, Центробанк стремится к тому, чтобы финансовая отрасль использовала современные технологии для противодействия мошенничеству. Например, началось взаимодействие сотовых операторов и банков для выявления подозрительно длинных телефонных разговоров перед совершением финансовых операций, особенно на крупные суммы денег. Здесь должны быть применены искусственный интеллект и нейронные сети, пояснил он.

В России ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.