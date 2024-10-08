Иран в полной мере включился в набирающий обороты конфликт между Израилем и шиитским ливанским движением «Хезболла». Иранский ракетный удар по авиабазам и по местам скопления живой силы и бронетехники ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) серьёзно осложняет ход начавшейся 1 октября наземной операции на юге Ливана.

ИА Регнум

Новая военная акция против «Хезболлы» — операция «Стрелы севера», — по замыслу израильских военных, должна стать локальным рейдом. Но еврейское государство оказывается перед перспективой втянуться в новую, уже третью по счёту большую войну в Ливане. И перед опасностью проиграть её, как была проиграна Вторая ливанская война — кампания 2006 года против той же «Хезболлы».

Но прежде чем восстановить в памяти ход войны 18-летней давности, напомним о том, кто — тогда и сейчас — оказался в роли главного противника Израиля.

Опасные аттракционы «Хезболлаленда»

Политическая партия, одновременно военизированная структура и квазигосударство под названием «Хезболла» (дословно — «Партия Бога») появилась в начале 1980-х из хаоса ливанской гражданской войны.

По сути, у «Хезболлы» было две «повивальных бабки».

Первая, что очевидно, — Исламская революция 1979 в Иране. Между 1980 и 1983 годом эмиссары недавно созданного КСИР («Корпуса стражей исламской революции») наладили контакт с шиитскими «ополчениями» в Ливане. Многие боевики, влившиеся в «Хезболлу», получили опыт в отрядах Организации освобождения Палестины Ясира Арафата — главного противника Израиля в Ливане вплоть до начала 1980-х. Но если ООП считается светской и левой организацией, то «Хезболла» ставит целью установление теократической республики по образцу Ирана.

Второй «повивальной бабкой» — явно того не желая — стала израильская армия, чья операция по «замирению» Ливана 1982–1983 годов (Первая ливанская война) была на редкость жестокой и кровопролитной. Итогом вторжения стала эскалация гражданской войны и втягивание в неё шиитов, которые ранее ограничивались самообороной.

TASS /dpa Имад Мугния

Израиль пытался решить проблему «Хезболлы» точечно.

В 1992-м был убит один из отцов-основателей — глава политического крыла Аббас аль-Мусауи. Но его место занял шейх Хасан Насралла, оказавшийся «эффективным менеджером». При нём политическое крыло «Партии Бога» стало партией, представленной в парламенте и правительстве Ливана. С другой стороны, когда по соглашению 1992 года все иностранные войска должны были покинуть Ливан, а местные «милиции» — сложить оружие, «Хезболла» оставило арсенал при себе.

Когда в 2000 году Израиль вывел войска из Южного Ливана, движение «Хезболла» зашло в этот район, создав «государство в государстве» — как некогда делала ООП. Ливанские чиновники и полицейские здесь не имели власти, всем распоряжался лидер «Партии Бога» шейх Хасан Насралла. В западной прессе зона у северной израильской границы стала известна как «Хезболлаленд». Здесь появилась сеть лагерей подготовки, подземных укрытий, складов ракет и боеприпасов.

Из южного Ливана регулярно осуществлялись обстрелы израильской территории и планировались теракты по всему миру. К примеру, в июле 1994-го смертник «Хезболлы» подорвал автомобиль у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе, убив 80 человек.

Для Израиля существование «Хезболлаленда» стало угрозой национальной безопасности «номер два» — сразу после группировки ХАМАС. Прямое военное столкновение стало вопросом времени.

Казус Гольдвассера

Шейх Насралла заявил: группировка будет бороться за освобождение сторонников, находящихся в израильских тюрьмах. Руководством «Хезболлы» был разработан план: атаковать территорию Израиля, захватить в плен солдат ЦАХАЛ и потребовать обмен пленными.

Утром 12 июля 2006 года элитный отряд «Хезболлы» перешёл границу, атаковав израильский пограничный патруль. В ходе боя почти все израильские военные были убиты, а двое солдат — Эхуд Гольдвассер и Эльдад Регев — были захвачены в плен.

Анна Рыжкова ИА Регнум Вторая ливанская война. 2006

Тогдашний премьер Израиля Эхуд Ольмерт отказался вести переговоры, началась подготовка к акции возмездия. Израильская авиация нанесла серию ударов по ливанской территории, «Хезболла» ответило залпами реактивных ракет.

ЦАХАЛ начала блокаду морских и воздушных границ Ливана. Утром 16 июля корвет «Ханит» был поражён противоракетной ракетой ирано-китайского происхождения С-802, однако экипаж смог отвести повреждённый корабль в Хайфу.

План масштабного вторжения был окончательно разработан к 22 июля, операция получила название «Достойное возмездие». В арабоязычных источниках эти события получили название «Июльская война», на Западе и в России конфликт известен как Вторая ливанская война.

Связанные у Бинт-Джабиля

Командование ЦАХАЛ ставило перед войсками несколько задач: разгром сил «Хезболлы» в приграничной зоне, ликвидация инфраструктуры боевиков и создание демилитаризированной «буферной зоны» по реке Литани, отделяющий юг Ливана от остальной страны.

В первый день вторжения израильским войскам удалось продвинуться вглубь израильской территории, уничтожая отдельные очаги сопротивления. Руководство «Хезболлы» никогда не ставило перед собой задач полного разгрома противника по причине явного неравенства сил.

Израильские войска в Ливане

По некоторым данным, в войне 2006 года участвовало до 7 тысяч боевиков, не имеющих бронетехники, средств ПВО, авиации и так далее. Руководство группировки поставило задачу по возможности затянуть ход боевых действий, навязать противнику партизанскую войну и дождаться, пока кабинет Ольмерта не окажется под давлением как на международной арене, так и со стороны самих израильтян.

К 24 июля израильские войска достигли городка Бинт-Джабиль, который удерживали до двухсот боевиков «Хезболлы». В ходе городских боёв, «Хезболле» удалось организовать засаду на элитное подразделение израильского спецназа «Голани».

Силы вторжения понесли потери и были вынуждены отступить. Дальнейшие попытки взять Бинт-Джабиль штурмом успеха также не имели — израильтяне оказались «связанными» боями у небольшого городка.

Инцидент вызвал негативную реакцию в израильских СМИ и осуждение командования за недооценку сил «Хезболлы».

Сложности вторжения

К этому моменту численность израильского контингента достигла только 10 тысяч военнослужащих.

«Хезболла» компенсировало недостаток численности «на земле» частотой ракетных ударов и обстрелов израильской территории. Только 2 августа 2006 года было выпущено 215 ракет, число погибших мирных жителей с израильской стороны достигло 19 человек.

Впрочем, для сравнения, в то же время число жертв ВВС Израиля превысило 800 человек. Насралла обратился к правительству Израиля с предложением о перемирии. Он обещал, что обстрелы будут прекращены после вывода израильских войск с территории Ливана.

Ольмерт отверг предложение.

Но наземная операция затягивалась. Боевики успешно применяли тактику «танковых засад», атакуя колонны израильской бронетехники из гранатомётов и ПТРК (противотанковых ракетных комплексов).

К 11 августа Израиль довёл численность контингента в Ливане до 30 тысяч человек и предпринял новое наступление. В ходе операции наконец был взят Бинт-Джабиль и ряд других опорных пунктов «Хезболлы».

К 13 августа израильские войска достигли реки Литани, де-юре выполнив все поставленные перед ними задачи. Фактическая же задача — ликвидация «Хезболлы» как военной силы и «государства в государстве» — исполнена не была.

На следующий день стороны конфликта объявили о прекращении огня на основании резолюций Совбеза ООН. К началу октября 2006 года израильские войска покинули территорию Ливана, не добившись, впрочем, решительного успеха.

Ни войны, ни мира

Большинство исследователей склоняется к тому, чтобы приписать победу во Второй ливанской войне «Хезболле». Группировка смогла навязать превосходящим силам противника сопротивление и не допустила продвижения израильских войск вглубь Ливана. И хотя «Хезболла» не смогло нанести силам вторжения военного поражения, своей стратегической цели израильские войска не добились.

И действительно, ЦАХАЛ могла попробовать повторить успех операции «Мир Галилее», то есть Первой ливанской войны 1983 года, и вновь дойти до Бейрута, ликвидировав штаб-квартиру «Хезболлы», как была уничтожена штаб-квартира ООП в том же Бейруте.

Однако допущенные на этапе планирования операции просчёты привели к тому, что решительного «блицкрига» у израильской армии не получилось и ЦАХАЛ увязла в боях.

Не вышло повторить и политический успех 1983-го, когда Израиль превратил юг Ливана в свою буферную зону. Следуя резолюции 1701 Совбеза ООН, к 1 октября 2006 года подразделения ЦАХАЛ ушли с приграничных территорий Ливана, где контроль перешёл к правительственной ливанской армии и миротворцам ООН. По той же резолюции, «Хезболла» должно было свернуть любую «вооружённую деятельность» южнее реки Литани. Но, в отличие от Израиля, шиитская группировка не раз нарушала запрет.

Даже похищенных израильских солдат так и не удалось вызволить из плена — а ведь это было одной из заявленных целей операции.

В итоге появился неприятный прецедент, показывающий, что ЦАХАЛ, ранее одерживавшая победы в многочисленных арабо-израильских войнах, всё-таки не всесильна, а её возможности ограничены. «Хезболла» превратилось в своего рода «бренд», завоевавший большую популярность в арабском мире.

Группировка смогла в разы увеличить свою численность, и в дальнейшем её боевики хорошо показали себя в ходе боевых действий в Сирии на стороне правительства Башара Асада. Однако в Израиле смогли извлечь уроки из своей неудачи и до поры отказались от планов по ликвидации «Хезболлы» методом «грубой силы». Вместо этого израильские спецслужбы приступили к планированию операции по ликвидации всего руководства группировки, начавшуюся осенью 2024 года.