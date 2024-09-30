Гибель руководителя ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и многих других лидеров «Партии Бога» в результате израильских ударов по Бейруту действительно способна принести режиму Биньямина Нетаньяху серьезные политические дивиденды как во внутренней, так и в международной политике.

ИА Регнум Хасан Насралла

За неделю «Хезболла» получила ряд сокрушительных ударов, начиная от «пейджинговых атак» и заканчивая гибелью лидера. Это продемонстрировало технологическое, разведывательное превосходство Израиля и преимущество в квалификации планирования операций.

Показательно, что и «регулярность», если так можно выразиться, военной организации «Хезболлы» оказалась скорее недостатком, чем преимуществом, в то время как «асимметричное» ХАМАС, казалось, демонстрировало большую устойчивость к воздействию ЦАХАЛ.

«Хезболла» боеспособна

Тем не менее мнение о том, что исламское сопротивление Ливана дезорганизовано и не способно противостоять Израилю, является ошибочным. Конечно, смерть Насраллы преподносится чуть ли не как «конец иранского мифа» о «Хезболле» как «стальном щите» и «остром мече» против Израиля. Но реальное состояние «Партии Бога» и её потери можно будет оценить только на поле боя.

Гибель руководства не означает, что движение лишилось способности к организованным действиям. Наоборот, последовавшие сразу же после ударов по Бейруту волны атак на Израиль указывают на то, что никакого вакуума в военном командовании и координации действий военного крыла группировки не возникло. Можно с уверенностью сказать, что командная системы «Хезболлы» хотя и оказалась уязвимой, но продолжает функционировать.

Есть также сообщения о нейтрализации до 15% боевых сил «Хезболлы» в результате «пейджинговой атаки». Если это действительно так, то Израиль уже сейчас должен начинать сухопутную операцию, иначе «Партия Бога» сможет восполнить потери через призыв резервистов.

Но и есть и иная точка зрения, гласящая, что действующие батальоны «Хезболлы» в полной мере сохранили свою боеспособность и готовы встретить плотным огнём бригады вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Насколько их действия будут удачными, может показать только ход сухопутной операции.

Сложнее оценить ракетный потенциал группировки и его потери. Изначально «Хезболла» не задействовала его в полной мере, стараясь первой не начинать новые витки эскалации. Во многом это было вызвано позицией Ирана, который принял сигналы от США о готовности отменить часть санкций и установить долгосрочное прекращение огня в Газе в обмен на отказ от «удара возмездия» за гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В частности, не были задействованы оперативно-тактические ракеты, способные поражать цели на всей территории Израиля, а пуски ракет по Тель-Авиву осуществляли йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах».

«Партия Бога» же сосредоточилась на обстрелах севера Израиля. Пока интенсивность атак остаётся по-прежнему высокой, а её снижение, опять же, не обязательно будет говорить об успехах авиации ЦАХАЛ. Здесь может продолжать играть роль политическая целесообразность для Ирана и «Хезболлы».

Цели Израиля

Убийство Израилем практически всего руководства «Хезболлы» также наиболее рельефно выявляет истинные цели Нетаньяху в его «развороте на Север». Со стратегической точки зрения перенос войны в Ливан, к которой ЦАХАЛ готовился с 2006 года, оказался выходом для израильского премьера. В отличие от Газы, здесь уже были готовы и план кампании, и пути её развития при оценке успехов или неудач.

Безрезультатное топтание в Газе при очевидной неспособности подавить палестинское сопротивление в этом анклаве лишь приводило к падению популярности главы израильского кабинета. Громкие же убийства лидеров «Хезболлы» могут уравновесить неудачи кампании против ХАМАС. А, возможно, и вернуться к ней с новым «запасом прочности».

Безусловно, многое будет зависеть от ответных ходов Ирана и «Хезболлы» и планов самого Тель-Авива по поводу наземной операции. Возможно, искушение войти в Ливан на фоне удачных акций против лидеров исламского сопротивления окажется сильнее рисков столкнуться с организованным отпором и большими потерями. Тем более что без вытеснения «Хезболлы» за реку Литани север Израиля вряд ли сможет чувствовать себя в безопасности, а именно эта цель и была задекларирована в качестве главной.

Но это также шанс для Израиля и в геополитическом контексте, если Нетаньяху сможет изменить мнение «арабской улицы», которое больше не будет давить на свои правительства, подталкивая их к дистанцированию от Израиля.

Как написал в своих соцсетях проамериканский турецкий аналитик Омер Озкизильчик:

«Израиль успешно переключает внимание с палестинского вопроса и Газы на антииранскую геополитику. Чем больше Израиль обостряет ситуацию против Ирана и его доверенных лиц, тем больше Израиль найдёт потенциальных союзников в регионе. Число государственных и негосударственных субъектов, готовых действовать против Ирана и его доверенных лиц, велико. Однако для того, чтобы это произошло, Израилю необходим другой подход к Газе».

В то же время празднование гибели Насраллы маргиналами, например в Идлибе, или представителями мигрантских кругов оппозиционных сирийцев не отражает реальных умонастроений «арабской улицы». И говорит лишь о том, что стороны конфликта в Сирии слушают исключительно голоса ненависти и, исполненные чувством мести, готовы поддержать уничтожение друг друга любыми средствами.

Конечно, более показательно, что из арабских государств Персидского залива слова соболезнования по поводу гибели Хасана Насраллы прозвучали только от верховного муфтия Омана шейха Ахмада бин Хамада аль-Халили, в то время как представители элит ряда стран этого региона даже открыто радовались его смерти. Тем не менее эти настроения не распространяются на всех простых жителей.

Напомним, что не так давно саудовский кронпринц Мухаммад бин Салман, согласно отчёту The Atlantic, сказал государственному секретарю США Энтони Блинкену, что «палестинский вопрос» его лично не волнует, но при этом отверг любые сделки с Израилем, пока тот не согласится на создание суверенного и независимого Государства Палестина.

«Семьдесят процентов моего населения моложе меня, — объяснил наследный принц Блинкену. — Большинство из них никогда особо много не знали о палестинском вопросе. И поэтому они впервые знакомятся с ним в ходе этого конфликта. Это огромная проблема». То есть бин Салман дал понять, что большинство саудовцев, видя преступления Израиля в Газе, воспринимают всю историю конфликта с 1947 года через массовые убийства палестинцев и разрушение их городов.

Поэтому перед Израилем стоит сложная задача развернуть мнение «арабской улицы», поддерживающей Иран и «Хезболлу», против них же, против «Оси сопротивления» в целом. А себя представить как ту силу, которая на радость некоторым арабским правителям сможет вывести из игры «Партию Бога» и окончательно дискредитировать Тегеран и всех его союзников.

Но для этого Израиль должен вывести за скобки Газу, о чем и писал Озкизильчик — и не только сам сектор, но и Западный берег, где продолжаются зачистки. Готов ли сделать это Нетаньяху, согласившись на сохранение управляющей роли ХАМАС, пусть и в коалиции с ФАТХ, большой вопрос. И ответ на него скорее «нет».

А без этого всё снова сведётся к борьбе с Палестиной, а не Ираном, когда гибель сотен (пока ещё сотен) ливанских гражданских лиц будет ложиться в копилку обвинений Израиля в геноциде арабского населения. В то время как Иран и «Хезболла» по-прежнему будут оставаться на острие сопротивления агрессии.

Опасения Нетаньяху

Израильские официальные лица до сих пор утверждали, что полномасштабного конфликта можно избежать, если «Хезболла» отойдет от границы за реку Литани. Поэтому и появляются слухи о подготовке сделки по прекращению огня. Но они так и остаются не более чем слухами.

Даже письмо, подписанное 25 сентября Соединёнными Штатами, Европейским союзом, Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Японией и ведущими европейскими странами, включая Францию, Германию, Италию и Соединённое Королевство, осталось без ответа Израиля. В то время как заверения США об установлении долгосрочного режима прекращения огня в Газе в обмен на отказ от возмездия за гибель Хании, данные Ирану, оказались фальшивкой.

На этом фоне сценарии односторонних уступок вряд ли приемлемы для «Хезболлы». Скорее они являются и вовсе недопустимыми, даже несмотря на ослабление движения после гибели лидеров.

Единственный возможный вариант достижения каких-то соглашений — это максимальные уступки Израиля по Газе под серьезные международные гарантии вместо пустых заверений США, на которые, на первый взгляд, Израиль не должен согласиться.

При этом информация о переговорах ХАМАС и ФАТХ о создании совместной администрации в анклаве указывает на то, что любые варианты урегулирования до сих пор возможны, пусть полномасштабная сухопутная война в Южном Ливане теперь и кажется неизбежной.

Однако мир в Газе за счет Ливана ставит перед «Хезболлой» сложный выбор: поддерживать эскалацию на нынешнем уровне или вывести её на новый этап ради сохранения поддержки у наиболее последовательных сторонников движения. И одновременно теряя тех, кто всё меньше поддерживает эту войну, особенно после налетов ВВС ЦАХАЛ на Бейрут.

Американцы, в свою очередь, также пытаются поддерживать надежду на сделку за счёт Газы. В частности, специальный посланник Соединенных Штатов Амос Хохштейн неоднократно совершал поездки в регион, давая понять, что только полное прекращение огня в Газе может помочь разрядить напряжённость на ливанском фронте.

Наверное, Израиль мог бы «разменять» Газу на Ливан.

Это принесло бы Тель-Авиву политические дивиденды и вновь превратило бы Израиль в глазах арабов в основной сдерживающий фактор иранской экспансии в регионе.

Если бы Нетаньяху пошел на то, чего от него требует международное сообщество — на уступки в Газе, международное давление на Израиль снизилось бы. При этом отчёт о победе над «Хезболлой» укрепил бы его внутриполитические позиции и вновь сблизил с арабскими государствами, рассматривающими Тегеран в качестве своего регионального оппонента.

Все это так, но есть одна деталь, которая до сих пор заставляла Нетаньяху выбирать наиболее жёсткие варианты из всех возможных — опасение за своё будущее. Этот элемент уравнения делает многие значимые факторы второстепенными. Для Нетаньяху нет цели закончить войну, для него основная цель — воевать без конца.

Чем дольше будет идти война, тем дольше правительство Нетаньяху будет находиться у власти, а сам глава правительства на свободе или как минимум в удобном кресле премьер-министра, а не на скамье подсудимых.

Угроза постоянной войны

Иран постоянно оказывал давление на «Хезболлу», призывая к сдержанности, но обещая более масштабную помощь лишь после пересечения ЦАХАЛ «красных линий». Но теперь, после убийства Хасана Насраллы, ситуация изменилась, и Тегеран будет вынужден ответить.

Однако, следует иметь в виду, что Исламская Республика по-прежнему будет действовать в рамках доктрины т. н. «стратегического терпения», играя вдолгую. В этой «партии» эмоции недопустимы даже в таких сложных ситуациях. Но для успокоения общественного мнения какой-то силовой ответ Израилю должен быть дан.

Стратегически, пока «Хезболла» не отступила за реку Литани, поле боя остаётся за ней. И такое положение следует рассматривать в том числе в контексте конфликта 2006 года и Второй ливанской войны, целью которой также было выдавливание сил «Партии Бога» от «голубой линии», которая разделяет Ливан и Израиль.

Если вернуться от дипломатии к полю боя, то главный вопрос и основная преграда для начала сухопутного вторжения ЦАХАЛ — выдержит ли «Хезболла» воздушные атаки и сохранит ли свою боевую мощь? Корректировка Израилем целей и методов кампании будет зависеть и от того, сможет ли «Хезболла» наносить ему ущерб ответными атаками.

Отказ «Хезболлы» от наращивания ударов, чтобы не провоцировать Израиль на разрушение Ливана, грозит потерей доверия со стороны тех, кто хочет отомстить за уже совершённые ЦАХАЛ широкомасштабные разрушения и требует мести. Но есть и другая часть ливанцев, те, кто обвиняет уже «Партию Бога» в том, что она без необходимости втянула их в эту бойню.

Поэтому в тактическом плане кажется очевидным, что «Хезболла» проигрывает войну. Однако в стратегическом даже гибель всего руководства «Хезболлы» и уничтожение её ракетного потенциала не снимают для Израиля угрозу повторения «7 октября 2.0» с гораздо более разрушительными последствиями.

Победой Израиля может считаться только оттеснение «Хезболлы» за Литани. Как заявляли американские эксперты, именно отсутствие прогресса на фронте Газы заставило Израиль обратить свое внимание на Ливан, и Нетаньяху фактически начал то, что выглядит как третья израильско-ливанская война.

Две не доведённые до конца операции грозят обернуться не годами, а десятилетием войны, в результате которой Израиль прекратит своё существование как минимум в качестве «безопасной гавани» Европы на Ближнем Востоке. Одновременно это станет и концом государственности Ливана.

Сухопутное вторжение Израиля вряд ли приведёт к гибели «Хезболлы». Затянуть ЦАХАЛ в «ливанское болото», нанести и разрекламировать потери израильтян и заставить уйти, как в 2006 году, — всё это повысит её рейтинги в движении сопротивления в широком смысле, но может привести к значительному падению популярности среди ливанцев.