Вашингтон, 2 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Массированный ракетный удар военных Ирана по Израилю может остановить вторжение израильских военных в южную часть Ливана. Об этом 2 октября написал американский журнал The Military Watch Magazine (MWM).

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

«Ущерб, нанесённый операцией [Ирана], вызвал вопросы о том, может ли Израиль продолжать своё вторжение в соседний Ливан, которое началось менее чем за два дня до иранских ударов», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные Ирана нанесли удары по израильским авиабазам и истребителям F-15 и F-35, а также по местам скопления живой силы и бронетехники армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая танки, в результате чего будущие операции ЦАХАЛ могут оказаться серьёзно осложнены. Так или иначе, журналисты подчеркнули, что ущерб, нанесённый в результате иранской операции, остаётся неопределённым.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана. По утверждению израильской армии, это будут локализованные рейды, призванные уничтожить инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана произвели массированную ракетную атаку Израиля. По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе неё по израильской территории выпустили порядка 400 ракет.

Американский портал Axios 2 октября написал, что Тель-Авив может в течение «нескольких дней» ответить на массированный ракетный удар Ирана. Уточнялось, что израильская сторона будет рассматривать все возможные варианты ответа, в том числе удары по иранским ядерным объектам.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности все стороны конфликта на Ближнем Востоке и осуждает действия, приводящие к гибели мирного населения. Представитель Кремля добавил, что ситуация в этом регионе развивается по самому тревожному сценарию.