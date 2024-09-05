На Западе раскручивается скандал, явно связанный с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, к которым так же, как было и в 2016-м, пытаются приплести «русский след» и «руку Москвы», якобы подталкивающую Дональда Трампа к Белому дому.

Иван Шилов ИА REGNUM

5 сентября ведущие американские и британские телеканалы и издания, от Associated Press до Daily Mail одновременно сообщили о «сенсационном обвинительном заключении», обнародованном Минюстом США.

Из документа следовало: сотрудники российского медиахолдинга RT Константин Калашников и Елена Афанасьева обвиняются прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк в «реализации» некоего «плана», который якобы состоял в выплате 8,7 млн долларов некоей неназванной компании («Компании 1») из штата Теннесси, дабы та выпустила видеоролики, «соответствующие интересам Кремля» по усилению внутренних разногласий в США.

Утверждается, что указанные 10 млн долларов «Компания 1» потратила на публикацию видеороликов в поддержку повестки Москвы, в том числе в украинском конфликте.

По версии американского Минюста, «посев» контента якобы шёл на все известные платформы, включая TikTok, X (бывший Twitter), Instagram* и YouTube.

С ноября компания опубликовала более 2 тысяч видеороликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube, согласно обвинительному заключению, оповещало National Public Radio. Публикация, к слову, сопровождается фото генпрокурора США Меррика Гарланда на фоне украинского флага — его генпрокурор вывесил в знак солидарности с Киевом.

Вброс «сенсации» о заговоре против американской демократии произошёл одновременно с решением минфина США ввести санкции против RT, его главного редактора Маргариты Симоньян, медиагруппы «Россия сегодня», агентств «РИА Новости» и Sputnik. Формулировка — «за осуществление дезинформационной кампании, связанной с выборами».

Телеканал CNN, который явно играет на стороне администрации Джо Байдена и более других усердствует в раскрутке «RT-гейта», распространил свою «утечку информации»:

«CNN независимо подтвердил, что «Компания 1» — это Tenet Media, платформа для независимых создателей контента. Она сама себя называет «сетью неортодоксальных комментаторов, которые фокусируются на западных политических и культурных проблемах», согласно ее веб-сайту, что соответствует формулировкам, содержащимся в недавно обнародованном обвинительном заключении».

В публикациях CNN, которые подхватили другие масс-медиа, внимание акцентируется на том, что среди популярных видеоблогеров и ведущих подкастов, работавших с Tenet Media (и значит, замешанных в «русской пропаганде»), есть известные «личности правых взглядов» — Бенни Джонсон и Тим Пул.

«У обоих миллионы подписчиков на YouTube и других платформах, — подчёркивает CNN и делает нужный акцент: Пул брал интервью у Трампа в своем подкасте в мае».

Daily Mail добавляет третьего подозреваемого — Дейва Рубина, автора популярного блога на X.

Компания Tenet Media действительно существует и в самом деле базируется в штате Теннесси. С этим медиа со слоганом «Свободные голоса — здесь!» действительно сотрудничают Бенни Джонсон (2,7 млн подписчиков), Тим Пул (2,1 млн) и Дейв Рубин — у него 1,5 млн подписчиков.

Всех троих называют «инфлюенсерами», то есть известными фигурами, чьё мнение важно для больших групп людей. Все трое работают на одну и ту же, условно трампистскую, аудиторию.

То есть на людей, живущих в «библейском поясе», например, в том же Теннесси, людей, настроенных традиционалистски (хотя бы в том, что касается семейной жизни и «гендерной проблематики») и не доверяющих федеральным властям и в особенности нынешней демократической администрации.

Но главное — это республиканцы, которые в ноябре будут голосовать за Трампа.

Большая американская и британская пресса, раскручивая скандал, особо подчёркивает: в числе последних героев видеороликов Tenet была Лара Трамп, невестка кандидата в президенты и сопредседатель Национального комитета Республиканской партии.

Интервью «подозрительным» инфлюенсерам давали другие видные сподвижники Трампа. В частности, экс-кандидат в президенты, бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами (ярый сторонник «мексиканской стены», который ещё в январе снял свою кандидатуру в пользу Трампа), а также журналистка и политик Кэри Лейк, которая называет себя «главной чирлидершей» республиканского кандидата.

Вывод, к которому подталкивают назначенный президентом Байденом генпрокурор Гарланд, Минюст США и мейнстримные медиа, прост и повторяет уже отработанную схему. В 2016 году Москва якобы посодействовала победе Трампа над Хиллари Клинтон, и в 2024-м намеревается сделать то же, запуская «пропаганду» через консервативные СМИ.

Тогда, помнится, тоже муссировалась тема российского влияния через соцсети — заблокированные в нашей стране Facebook* и Instagram*.

Вывод делается тот же, что и в 2016–2017 годах. «Посыл со стороны министерства юстиции ясен: мы не потерпим попыток авторитарных режимов эксплуатировать наши демократические системы правления», — объявил сейчас генпрокурор Гарланд.

Но так же, как и семь-восемь лет назад, Демпартия не удосужилась представить какие-либо внятные доказательства. Напомним, что расследование «рашагейта» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, тянувшееся два года (2017–2019), в итоге не пришло к требовавшимся выводам.

В итоге очередной спецпрокурор, Джон Дарем в 2023 году обнародовал вывод: ФБР необоснованно подозревало 45-го президента Дональда Трампа в «сговоре» с Россией.

В попавшем под санкции RT к очередному изданию «рашагейта» отнеслись иронически. На просьбу Reuters прокомментировать обвинения в российском медиахолдинге ответили так:

«Тут позвонили из 2016 года и требуют назад все свои заезженные клише. В жизни есть три неизбежные вещи: смерть, налоги и «вмешательство RT в американские выборы»… Где-то госсекретарь Клинтон грустит, что в этот раз всё не из-за неё».

Теперь на месте госсекретаря Клинтон, желающей одолеть Трампа любой ценой, вице-президент Камала Харрис, но суть от этого не меняется.

Но самим попавшим под подозрение консервативным инфлюенсерам не до шуток. Джонсон, Пул и Рубин вынуждены многословно оправдываться, повторяя, что их «использовали».

«Если эти обвинения окажутся правдой, я, как и остальные деятели и обозреватели, окажемся в таком случае обманутой стороной и будем являться жертвами», — заявил Тим Пул.

Дейв Рубин написал, что ему-де «не было совершенно ничего известно об этой мошеннической деятельности» и что обвинения Минюста продемонстрировали: «Я и другие обозреватели стали жертвами этой схемы».

Поведение блогеров вполне объяснимо.

Администрация Байдена готова оставить инфлюенсеров в статусе жертв «российской интриги», а не сознательных проводников воли Кремля. О том, что «Компания 1», мол, держала исполнителей плана в неведении об источниках финансирования, говорится в заявлении Меррика Гарланда.

Единственное (и главное), в чём власти США отказывают консервативным блогерам-миллионникам, так это, собственно, в статусе людей, имеющих право на инакомыслие.

По логике американского Минюста, выступать против ЛГБТ**-пропаганды, против трансгендерных переходов у подростков и критиковать провальную политику администрации Байдена можно лишь за деньги. Причём за деньги «из Кремля».

Понятно, что дело «Компании 1» стало ещё одним способом потопить Трампа на ноябрьских выборах. Но показательно, кто именно оказался объектом политической и медийной атаки — публицисты, максимально отклонившиеся от либеральной генеральной линии.

Складывается впечатление, что монополия на здравый смысл закреплена лишь за Демократической партией, а знаменитая первая поправка к конституции, гарантирующая право на свободу слова, осталась на бумаге.

*Instagram и Facebook — социальные сети, принадлежащие корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

**ЛГБТ — международное движение, признанное в РФ экстремистским.