В последнее время одной из актуальных тем в России стало пресечение нелегальной миграции. В стране регулярно происходят задержания вовлеченных в преступную деятельность чиновников и силовиков, причем масштаб схем их деятельности поражает своим размахом.

Иван Шилов ИА Регнум

На острую для общества проблему обратили внимание российские законодатели. Согласно их новому предложению, преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, планируется перевести в категорию тяжких и особо тяжких.

Миграция с размахом

На днях во Владивостоке правоохранительные органы пресекли деятельность злоумышленников, занимавшихся незаконной легализацией иностранцев в России. Они выдавали иностранным гражданам фиктивные документы о регистрации по месту пребывания без фактического предоставления им помещений для проживания, а в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет вносились ложные сведения об адресах регистрации.

«Соучастники вели нелегальный бизнес с 2022 года и за это время оказали криминальные услуги почти 11 тысячам мигрантов, получив доход в размере 25 миллионов рублей», — рассказывает официальный представитель МВД Ирина Волк.

В июле преступную группу, которая организовала нелегальную миграцию иностранцев в Россию, задержали в Нижнем Новгороде. Там на пищевое предприятие в качестве работников привлекались приезжие, находящиеся в России без оформления соответствующих документов или с документами, в которых были указаны ложные сведения о месте их трудоустройства.

Надо отметить, что, как рассказали в региональном УФСБ, одним из подозреваемых стал сотрудник местного миграционного отдела. Он предупреждал подельников о возможных проверках и скрывал от правоохранителей информацию.

Резонансное уголовное дело расследуют и тульские правоохранители. Ранее там по делу о легализации более чем 700 иностранцев были задержаны 15 человек. Как сообщалось, среди злоумышленников были и сотрудники управления по делам миграции регионального УМВД. Расследование продолжается, выявляются и попадают под арест новые, в том числе и высокопоставленные, фигуранты преступной схемы.

На фоне подобных новостей стоит напомнить: 1 июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, что количество выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выросло в России более чем вдвое. Он также подчеркнул, что вопросы противодействия этой проблеме являются стратегически важными, они затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти.

«Сделать невыгодным»

«Пособничество в организации нелегальной миграции — предательство по отношению к гражданам России. Депутатами Государственной думы разработаны законопроекты, направленные на пресечение нелегальной миграции», — заявила на этой неделе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По итогам заседаний рабочей группы, сформированной для анализа законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, парламентарии предлагают принять следующие меры.

Во-первых, организацию незаконной миграции предлагается отнести к тяжким и особо тяжким преступлениям. Чтобы незаконно легализоваться, мигранту нужны пособники, а это пособничество совершают те, кто ради денег безразлично относится к последствиям, отмечает Яровая. Однако, как говорит политик, сегодня все действия, направленные на незаконную легализацию, такие как подделка документов или незаконная постановка на учет, имеют невысокий уровень ответственности.

«Предлагаем новый подход к оценке степени тяжести. Ответственность за каждое из действий, направленных на незаконную легализацию мигрантов, будет серьезно повышена, чтобы пресечь эти преступления и сделать невыгодным их свершение», — разъясняет Ирина Яровая.

О проблемах в этой сфере, в том числе практике покупки гражданства России, в начале месяца высказывался глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. «Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо», — отметил тогда Фадеев.

Помимо этого, согласно новой инициативе, нарушение порядка пребывания на территории России станет считаться отягчающим обстоятельством. Как поясняет Яровая, тем самым «будет введена отягчающая вину квалификация при совершении любого правонарушения и преступления».

Парламентарий говорит, что будет введен прямой запрет на любое посредничество в оценке знаний русского языка у мигрантов, потому что это также является способом их незаконной легализации. Кроме того, может появиться внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам или способах организации незаконной миграции.

По словам вице-спикера Госдумы, все уполномоченные ведомства и службы дадут отклик на законопроект в течение недели.

Депортация преступников

Озвученные Ириной Яровой идеи не прозвучали громом среди ясного неба. За последние месяцы парламентарии и профильные ведомства предложили немало инициатив, которые могут существенно повлиять на миграционную политику в России.

В начале июля этого года в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

«Конфискация имущества устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, что, в свою очередь, способно значительно сократить объем «черной» экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков», — говорится в пояснительной записке к документу.

Эта мера действительно поможет снизить уровень таких преступлений, подтверждает в комментарии для ИА Регнум первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Я думаю, это создаст необходимые условия для того, чтобы таких преступлений было меньше, поскольку потенциальные преступники осознают последствия своих действий», — уточняет эксперт.

Также в этом месяце стало известно о том, что МВД предложило расширить список административных правонарушений, за которые полагается оперативное выдворение из страны — речь идет об усилении охраны общественного порядка и безопасности, в частности, противодействии экстремистским проявлениям.

Отметим, что 19 июня Ирина Волк сообщила о результатах уже проведенных мер по борьбе с правонарушителями — с начала 2024 года более 30 тысяч иностранных граждан были высланы из России, это почти вдвое больше, чем годом ранее. Кроме того, по ее словам, правоохранители закрыли въезд 100 тысячам иностранцев, что на 55% больше, чем в 2023 году.

Помимо этого, на днях в Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации из страны мигрантов, отбывших тюремное заключение. Согласно действующему законодательству, обязательной депортации иностранных граждан после отбытия наказания за преступления не предусмотрено.

Буквально на днях появилась новость о том, что Минтруд планирует обязать цифровые агрегаторы, обычно предоставляющие курьерам и таксистам трудовую занятость, следить за соблюдением пользователями миграционного законодательства.

Новая мера должна исключить оказание услуг мигрантами, у которых нет необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России. Предполагается, что необходимый документ будет внесен в Госдуму до конца ее текущей сессии.