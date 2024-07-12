Нелегальным мигрантам в России хотят запретить работать в двух сферах
В РФ предложили не допускать нелегальных мигрантов к работе в такси и доставке
Москва, 12 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В России нелегальным мигрантам хотят запретить работать таксистами и курьерами. Об этом 12 июля со ссылкой на новую версию законопроекта, разработанного Минтрудом, сообщили «Ведомости».
Так, цифровых агрегаторов планируется обязать следить за соблюдением пользователями миграционного законодательства. Иностранцы не смогут оказывать соответствующие услуги без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России.
Отметается, что документ обсуждают уже порядка двух лет. Рабочую группу возглавляет член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, внести законопроект в Госдуму планируется до конца текущей сессии. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Как сообщало ИА Регнум, группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» в октябре прошлого года внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Как отметили авторы инициативы, документ запрещает мигрантам работать «в чувствительных социальных сферах», в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы.
Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе в ИА Регнум отметил, что такое предложение в Госдуме вряд ли поддержат, потому что неквалифицированных иностранных специалистов в такие чувствительные сферы и сейчас не берут. Кроме того, по его словам, в России сейчас нет переизбытка кадров в названных депутатами сферах, а потому иностранные граждане, которые получили необходимое образование, могут восполнить кадровый резерв.
В апреле глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому на полуострове не будут предоставлять иностранцам работу на основе патентов по целому ряду видов экономической деятельности. Ограничения будут действовать в 35 сферах. В их числе растениеводство, животноводство и охота.
Президент России Владимир Путин 2 апреля заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.
В июне российский лидер подчеркнул, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту. Он информировал, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. Глава государства отметил, что трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».
МВД в июле подготовило законопроект, предполагающий расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России. Сейчас выдворение в качестве наказания предусматривают 22 статьи КоАП. В ведомстве предложили ввести эту меру ещё в 20 статей КоАП.
По данным МВД, с начала 2024 года из России выслали более 30 тыс. иностранных граждан, ещё 100 тыс. закрыли въезд в страну, что на 55% больше, чем год назад.