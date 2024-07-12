Москва, 12 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В России нелегальным мигрантам хотят запретить работать таксистами и курьерами. Об этом 12 июля со ссылкой на новую версию законопроекта, разработанного Минтрудом, сообщили «Ведомости».

Валерий Шарифулин/ТАСС

Так, цифровых агрегаторов планируется обязать следить за соблюдением пользователями миграционного законодательства. Иностранцы не смогут оказывать соответствующие услуги без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России.

Отметается, что документ обсуждают уже порядка двух лет. Рабочую группу возглавляет член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, внести законопроект в Госдуму планируется до конца текущей сессии. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» в октябре прошлого года внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Как отметили авторы инициативы, документ запрещает мигрантам работать «в чувствительных социальных сферах», в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы.

Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе в ИА Регнум отметил, что такое предложение в Госдуме вряд ли поддержат, потому что неквалифицированных иностранных специалистов в такие чувствительные сферы и сейчас не берут. Кроме того, по его словам, в России сейчас нет переизбытка кадров в названных депутатами сферах, а потому иностранные граждане, которые получили необходимое образование, могут восполнить кадровый резерв.

В апреле глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому на полуострове не будут предоставлять иностранцам работу на основе патентов по целому ряду видов экономической деятельности. Ограничения будут действовать в 35 сферах. В их числе растениеводство, животноводство и охота.

Президент России Владимир Путин 2 апреля заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

В июне российский лидер подчеркнул, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту. Он информировал, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. Глава государства отметил, что трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».

МВД в июле подготовило законопроект, предполагающий расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России. Сейчас выдворение в качестве наказания предусматривают 22 статьи КоАП. В ведомстве предложили ввести эту меру ещё в 20 статей КоАП.

По данным МВД, с начала 2024 года из России выслали более 30 тыс. иностранных граждан, ещё 100 тыс. закрыли въезд в страну, что на 55% больше, чем год назад.