Многие политологи отметили символизм очередного выпада Александра Лукашенко против России: захват ОАО «Белгазпромбанк» был приурочен к государственному празднику 12 июня — Дню России. В прошлые годы власти Белоруссии не упускали возможности отметить эту дату русофобскими акциями. Так, например, в 2013 году именно в День России решением Мингорсуда была ликвидирована крупнейшая и старейшая русская культурно-просветительская организация республики — Минское общество русской культуры «Русь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-диктатор

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В дальнейшем министерства и ведомства другой части Союзного государства как будто соревновались в противодействии всему, что хоть как-то напоминало или могло напомнить об общерусском единстве, сохранении исторической памяти и представляло опасность для преступной насильственной «белорусизации». Минюст ликвидировал и не допускал к государственной регистрации русские организации и НГО, активисты которых были замечены в лояльности к России. Апофеозом стала многолетняя позорная эпопея с противодействием регистрации белорусского общественного объединения «Бессмертный полк».

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Генпрокуратура усиленно не замечала нарушений конституционных норм, многочисленных законов, постановлений и прочих подзаконных актов. Формально декларируется свобода мнений, но фактически инакомыслие приравнивается к экстремизму. Формально декларируется свобода объединений, но фактически без государственной регистрации она запрещена и до недавнего времени активно преследовалась в рамках уголовного процесса. Формально декларируется свобода собраний и критики власти, но фактически действует ограничение «больше трёх не собираться» без разрешения властей и уплаты им особых денежных сборов, и даже анонсировать такое собрание без разрешения властей запрещено.

Полиция. Протест

Наряду с отсутствием прокуратуры как дееспособного органа уместно констатировать и отсутствие независимого суда, где теперь уже не только критики русофобии, хранители исторической памяти и просто лояльные к России люди не могут найти правды. Судей, прокуроров и даже членов формального парламента назначает Лукашенко.

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Потренировавшись на белорусских учёных, журналистах и НГО, режим Лукашенко «отжал» актив Газпрома. Теперь уже и респектабельные коммерческие структуры не могут рассчитывать на защиту своих законных прав и интересов. История с рейдерским захватом «Белгазпромбанка» — именно об этом.

Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» (Газпрому и «Газпромбанку» принадлежит по 49,8% акций) могут долго жаловаться в «правоохранительные» органы Белоруссии с предсказуемым результатом. С таким же успехом они могут судиться с властями в белорусских судах. Теоретически они могут довести дело до международных инстанций и уже заявили о нарушении договоров в рамках ЕАЭС. Однако практически они могут рассчитывать на успех не больший, чем в показательном скандале с конфискацией властями Белоруссии пресловутых «калининградских телевизоров».

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Будут потрачены огромные силы, деньги и время, а поезд уйдёт. Ключевые фигуры получат новые звания и премии, сменят должности и обзаведутся дипломатической неприкосновенностью. Примером может служить непосредственно участвовавший в истории незаконной конфискации российских транзитных грузов из Калининграда вице-премьер Владимир Семашко. Ныне он посол Белоруссии в России с полномочиями вице-премьера, ведёт нефтегазовые переговоры. Ещё один ключевой фигурант этой истории — глава белорусского Гостаможкомитета Владимир Сенько, рассказывавший в октябре прошлого года участникам московского Международного таможенного форума — 2019, как «за этим кроются конкретные рабочие места и налоги в бюджет». В отношении обоих со стороны РФ нет никакого уголовного преследования. Более того, демонстрируется полная «рукопожатность».

Gazprom.ru Владимир Семашко

Пока что всё идёт к тому, что история с «отжимом» актива Газпрома будет развиваться по этому сценарию. Российский политолог Глеб Павловский в комментарии «Интерфаксу» уже заявил: «У российской стороны здесь нет иного маневра, кроме того, как оспаривать процедуру назначения нового управляющего. Политизировать эту ситуацию Москва, полагаю, не станет. Баланс российско-белорусских связей очень хрупок и базируется на отношении двух президентов, и целиком от этих отношений зависит. Ни Минск, ни Москва не могут пойти слишком далеко в ухудшении отношений. Поэтому я не предвижу здесь какого-либо межгосударственного конфликта».

Проще говоря, «Москва снова утрётся».

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Павловскому могут возразить: страны вроде США, Британии или Израиля после подобных «неприятных эпизодов» посылали в ответ не переговорщиков из МИДа, а армейский спецназ и специалистов аналогичного профиля. Попутно вводились санкции.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил:«История с «Белгазпробанком» — абсолютно типичный рейдерский захват. Сначала задержали действующее руководство банка, а затем поставили на их место своих людей, не согласовав это с Газпромом. Теперь новая команда может распоряжаться всеми финансами, которые есть на балансе банка».

«Сейчас он пытается получить выкуп от Москвы за заложников, которыми являются кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и его бывший банк», — добавил Болкунец.

В своём прогнозе он отметил: «Вполне возможно, что следующим после «Белгазпромбанка» под удар силовиков попадет «БПС-Сбербанк». Ради своих целей Минск может обвинить Москву во вмешательстве в выборы и подставить ее под очередные международные санкции».

Белгазпромбанк Бабарико Виктор

Для такого вывода есть все основания. Недавно в сети был опубликован замечательный документ — письмо минстройархитектуры Белоруссии №11−2-11/6450-дсп от 25 мая первого замминистра ИгоряКостюкова, в котором сказано: «В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2020 года Минстройархитектуры просит обеспечить перевод всех счетов, обслуживающихся в банках с российским капиталом, на обслуживание в белорусские государственные банки. Информацию предоставить до 5 июня 2020 года».

Издание предоставило также слово белорусскому пропагандисту Алексею Дзерманту, который известен обслуживанием официального Минска в информационных войнах с Россией. Он прокомментировал растиражированное заявление приближённых Лукашенко о якобы наличии «иностранного вмешательства» в белорусские выборы. По мнению Дзерманта, в командах оппонентов Лукашенко есть некие «россияне с сомнительной репутацией», а в Кремле якобы «должны понимать, что замена Лукашенко приведет к хаосу в республике», так как «Москва потеряет союзника».

На самом деле у Кремля давно нет никаких сомнений в «союзничестве» Минска. Общеизвестно, как «союзник» помог России в конфликте с Грузией 2008 года, как поддержал российскую стратегию во время государственного переворота на Украине в 2014 году, а также во многих других «моментах истины». Да и сам комментатор знаменит оспариванием славянского происхождения белорусов, соучастием в политических репрессиях по «делу пророссийских публицистов», симпатиями к неоязычеству и горячим приёмом итальянских неофашистов в Минске (что немаловажно в год 75-летия Великой Победы).

С отсутствием порядка в Белоруссии всё давно ясно. Порядка нет там, где не соблюдаются правила. Лукашенко именно это и демонстрирует на протяжении более четверти века своего правления. Нынешняя ситуация с белорусским активом Газпрома — не первая, хотя и весьма показательная.

Характеристику истории с отъёмом у Газпрома «Белгазпромбанка» как рейдерского захвата дал экс-глава правления этого банка. Виктор Бабарико занимал эту должность 20 лет и уволился в начале мая по причине выдвижения себя кандидатом в президенты Белоруссии.

exploited_pulse Белгазпромбанк

Бабарико обратил внимание: ОАО «Белгазпромбанк» успешно отчиталось перед контролирующими органами, уплатило налоги и не имело претензий со стороны правоохранительных структур вплоть до того момента, когда теперь уже бывший глава правления этого банка заявил об участии в президентской кампании в качестве кандидата (12 мая). Он указал на политическую мотивацию начала «дела «Белгазпромбанка».

Генпрокуратура, Нацбанк, КГК и все остальные органы тоже успешно отчитались за прошлый год. В своих сообщениях вплоть до последних недель они не упоминали «Белгазпромбанк» иначе как со словами благодарности и похвалами за хорошую, даже примерную деятельность.

Внезапно оказалось, что огромный спрут контролирующих органов и спецслужб не замечал такого отъявленного «мошенника», «негодяя» и носителя прочих эпитетов от Лукашенко, как Бабарико. Выходит, вся эта система в упор не видела уголовника, рвущегося на высший государственный пост. Ведь в правовом государстве только суд может назвать гражданина мошенником, если вступил в силу соответствующий приговор (статья 209 в УК РБ).

Из заявлений Лукашенко на тему «Белгазпромбанка» можно сделать вывод: система государственного менеджмента Белоруссии неэффективна, обсуждение «несостоявшегося государства» (failed state) должно стать предметом широкой дискуссии. Из этих заявлений следует также, что все реляции о «жесточайшем контроле», «порядке» и так далее яйца выеденного не стоят. «Белорусская модель» — это ложь и обман, коль такое творится, а олицетворяющий её Лукашенко — никудышный госуправленец.

Недаром в ответных комментариях Бабарико фактически обвинил Лукашенко то ли в «крышевании» криминала, то ли в другой предусмотренной Уголовным кодексом деятельности. Экс-банкир сказал: «Мы знаем, что есть мошенник, жулик, шпион. Мы за ним так смотрим лет 10, 15, 20, давая возможность обманывать, не знаю, может, даже убивать, еще что-то, а потом раз, в нужный момент мы его и накрыли. Я всегда думаю: что же это за система такая? Которая позволяет много-много лет воровать, мошенничать, об этом знает власть».

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Вся эта история вполне могла бы оставаться сугубо белорусским междусобойчиком, если бы не ряд важных особенностей.

Во-первых, официальный Минск поставил вопрос «по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела». Многие наблюдатели и СМИ прямо пишут: «Белорусские власти пообещали в ближайшее время представить миру доказательства вмешательства России во внутренние дела Беларуси».

ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

Во-вторых, речь идёт о другой части Союзного государства — хоть и недостроенного, торпедированного Лукашенко и жалко выглядящего, но налагающего на Москву определённые обязательства. Проект дорого обошёлся России и до сих пор стоит больших расходов.

В-третьих, используемые Лукашенко методы откровенно унизительны не только для системообразующей российской корпорации (ПАО «Газпром»), но и для политического руководства Российской Федерации. Удовлетворение требований рейдера и работорговца за счёт общенародной собственности, коей являются запасы российских недр, недопустимо.

Рейдерство и киднеппинг — это пережитки цивилизованных европейских стран, к коим Лукашенко причисляет Белоруссию. Он называет её «Швейцарией Восточной Европы» и «сердцем Европы», приписывая эти нелепые измышления некоей молве. На самом деле постсоветская республика мало чем отличается от средневековых улусов, промышлявших грабежом и работорговлей. Она почти не отличается от среднеазиатских тираний и вполне заслуженно удостоилась сравнения с Сомали.

Лукашенко постарается получить выкуп за менеджеров «Белгазпромбанка» и сам банк. Игра стоит свеч: по размерам активов это третий банк в Белоруссии, по прибыли — на четвёртом месте. Сейчас представление проходит в жанре трагифарса: новое руководство «отжатого» банка сообщает про «работу в штатном режиме».

Вряд ли давняя подруга белорусского лидера — специалист по девальвациям «зайчика» Надежда Ермакова будет править этим банком долго. Цель рейдерского захвата по классической схеме (от людей в масках и машин без номеров до фейкового управляющего) не в перепродаже газпромовского актива китайцам или арабским товарищам. Таковых давно и настойчиво зазывают открыть свои банки в Минске. Вряд ли сейчас подходящий случай.

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Как в ситуации с похищением крупного бриллианта, такой куш невозможно сбыть легально. Поэтому будут пилить и сбывать по частям. Картины «белорусских» еврейских художников Парижской школы, приобретённые банком на международных аукционах, могут национализировать и передать в Национальный художественный музей — в дополнение к галерее портретов польских магнатов (тоже объявленных «белорусскими»). Вряд ли это поможет росту белорусских ЗВР.

Не ради схемы распила награбленного всё задумывалось. Лукашенко попробует снизить стоимость российского газа для Белоруссии, которую бывший председатель совхоза погрузил в очередной кризис. Бессменный лидер не в состоянии или не желает понять: корень проблем Белоруссии — не в цене импортных углеводородов.

Gazprom.ru Газ

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Лукашенко попробует сыграть этим криминальным козырем на июньских переговорах с президентом России. Проба сил состоится 19 июня — на переговоры в Минск прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Практика киднеппинга отработана репрессивным механизмом на собственно белорусских гражданах. Родственникам арестованных (бизнесменов, таможенников и т.д.) следователь демонстрирует бумажку с номером счёта, на которую надо перевести сумму «добровольного взноса». Плательщики прямо называют такую практику выкупом своих родных и близких — об этом они заявляют устно в судах и письменно в своих обращениях.

Похожая история была с гендиректором «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером, который 26 августа 2013 года прибыл в Минск на переговоры по личному приглашению премьер-министра республики Михаила Мясниковича (ныне возглавляет ЕЭК). В тот же день бизнесмен оказался в сизо КГБ по абсурдному обвинению в «неуважении» и попытке захвата белорусского госпредприятия «Беларуськалий», акции которого не торгуются и находятся в собственности государства. Выкуп за голову доверчивого коллеги уплатил небезызвестный Сулейман Керимов.

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Теперь готовить выкуп за управленцев «Белгазпромбанка» придётся, видимо, ПАО «Газпром». Об этом прямо заявляют научные сотрудники Академии наук Белоруссии. Остаётся лишь гадать, на какую сумму может согласиться Алексей Миллер.

Здесь уместно вспомнить израильский опыт борьбы с подобными явлениями. Он неоднократно доказал свою эффективность.