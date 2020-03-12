Минск, , 19:29 — REGNUM Представители белорусского оргкомитета по созданию общественной организации «Бессмертный полк» и координаторы одноимённого шествия в Минске 9 мая не планируют участвовать в аналогичных акциях за рубежом, хотя и сталкиваются с запретами местных властей. Об этом на пресс-конференции 12 марта, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявил глава белорусского оргкомитета, председатель общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

Валерий Драко © ИА REGNUM

«Нас пригласили принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Ленинграде. Однако в связи с тем, что нам здесь будет нужен каждый человек, мы никого делегировать в Ленинград не сможем», — сказал он (подразумевался российский Санкт-Петербург).

По его словам, проблемы с проведением шествий «Бессмертного полка» в Белоруссии ежегодно возникают по вине властей. Они считают незаконной общественную активность без государственной регистрации, а при попытках получить таковую незаконно чинят препятствия. Всё это осложняет легальную деятельность «Бессмертного полка» в Белоруссии, его связи с единомышленниками из зарубежья.

Ранее на эту тему: Белорусские власти вновь запретили «Бессмертный полк»

«Мы тем более не можем пригласить», — констатировал Драко, подчёркивая возможность репрессий властей Белоруссии по отношению к участникам несанкционированного мероприятия, организованного незарегистрированным НГО. До недавнего времени деятельность от имени незарегистрированной организации в постсоветской республике была уголовно наказуемой.

Оргкомитет по созданию общественной организации «Бессмертный полк» за последние годы трижды получал отказ от регистрирующего органа — главного управления юстиции Мингорисполкома, подчеркнул Драко. Планируется и в четвёртый раз подавать документы на госрегистрацию — это будет сделано в ближайшее время.

Вместе с тем, отметил глава оргкомитета, предпринимались попытки уйти от административных рогаток и стать филиалом российского «Бессмертного полка», с которым белорусские активисты поддерживают теснейшие связи. В частности, отметил Драко, поддерживаются контакты с Василием Лановым и его заместителем по «Бессмертному полку» Михайловым, российскими парламентариями. Однако устав «Бессмертного полка» не позволяет реализовать такую идею.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о возможности проведения шествия белорусского «Бессмертного полка» за рубежом — в США, Канаде, Германии или в Крыму, где знают о проблемах соотечественников и готовы предложить свою посильную помощь, Драко сказал: «Надо подумать».

Читайте о приглашении: Белорусская диаспора не понимает запрет «Бессмертного полка» в Белоруссии

Однако не все прибывшие на встречу с журналистами были готовы подумать о проведении шествия «Бессмертного полка» гражданами Белоруссии за рубежом, если местные власти будут настаивать на запрете. Кто-то уже сформировал своё мнение и из-за спины Драко сказал: «Позорище будет!».

Валерий Перевощиков © ИА REGNUM

Руководитель белорусского военно-патриотического комплекса «Патриот» и координатор «Бессмертного полка» в Белоруссии Валерий Перевощиков заявил: такие шествия могут проводиться не только на 9 мая, но и 3 июля (день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских войск — ИА REGNUM) и в другие даты, связанные с историей Великой Отечественной войны. Оргкомитет по проведению шествия «Бессмертного полка» в Минске прорабатывает вопрос о приглашении на шествие представителей оргкомитетов из областных центров — Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля и Могилёва.

Читайте на тему ревизионизма в Белоруссии: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»