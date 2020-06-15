Минск, , 11:45 — REGNUM «В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк»), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 г. № 192 принято решение о введении с 15 июня 2020 г. в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — проинформировал сегодня, 15 июня в своём пресс-релизе Нацбанк Белоруссии.

На такие меры белорусский госрегулятор пошёл под предлогом учёта информации Комитета государственного контроля о возбуждении «в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по части 3 статьи 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» и части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» Уголовного кодекса Республики Беларусь».

«Руководителем временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» назначена Ермакова Надежда Андреевна. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, ОАО «Белгазпромбанк» входит в топ крупнейших банков республики. Газпрому и «Газпромбанку» принадлежит по 49,8% акций банка. Аресты менеджеров белорусской дочерней компании российского холдинга начались в июне после того, как 8 мая было объявлено о президентских выборах в Белоруссии.

Глава правления банка Виктор Бабарико в мае уволился и стал участником президентской кампании. События прошлой недели он назвал «рейдерским захватом». Акционеры «Белгазпромбанка» в совместном заявлении констатировали незаконность действий властей Белоруссии, нарушение официальным Минском международного права (в частности, договора о ЕАЭС).

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В эфире 14 июня государственное телевидение Беларуси заявило о якобы имеющихся фактах «вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела», пообещав их вскоре обнародовать. По телеканалу «Беларусь 1» также было сказано, что в рамках уголовного дела у сотрудников «Белгазпромбанка» изъято около 150 картин на $20 млн, а также миллионы долларов наличными, в ценных бумагах и иных ценностях.

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