Минск, , 12:59 — REGNUM Пока власти Белоруссии подсчитывают активы взятой под контроль дочерней компании российского Газпрома в постсоветской республике — ОАО «Белгазпромбанк», белорусская госкомпания «Белоруснефть» заявляет о наращивании добычи газа в России. Добываемая из российских недр продукция реализуется ПАО «Газпром».

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«Обновляются исторические рекорды добычи. Ожидается, что в 2020 году она вырастет по сравнению с прошлым годом как минимум вдвое и составит свыше 700 млн куб. м газа и 80 тыс т газоконденсата», — сказано в публикации газеты «Нефтяник» белорусской госкомпании.

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Добычу российского газа «Белоруснефть» осуществляет через дочернюю компанию «Янгпур» на двух газоконденсатных месторождениях — Метельном и Вьюжном. За 2019 год добыча газа там составила 350 млн кубометров, из которых 230 добыто на Метельном.

Увеличение добычи на Метельном «позволило дополнительно реализовывать ПАО «Газпром» в сутки миллион кубов природного газа», сообщает издание «Белоруснефти». Общий суточный объём добычи газа на этом месторождении теперь составляет 2,55 млн кубометров природного газа и 200 т газоконденсата.

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Кроме того, сообщает издание белорусской госкомпании, «процесс нефтедобычи в Белоруссии вступает в новую историческую эпоху». В планах «Белоруснефти» нарастить добычу нефти на белорусской территории — этим занимается дочерняя компания «Речицанефть».