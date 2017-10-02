В Алтайском крае, как во многих других регионах России, существуют проблемы с долгостроями и обманутыми дольщиками. Однако же, если сравнивать с Нижним Новгородом,Брянском,Краснодаром или Новосибирском, то они в регионе гораздо менее масштабные. И, тем не менее, на днях дольщики сразу двух долгостроев вышли на пикеты. О том, что происходит сейчас на рынке «долевого казино», в интервью ИА REGNUM рассказал руководитель Алтайской государственной инспекции Андрей Степанов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Вечерний Барнаул. Спальный район

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Застройка

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Долевое строительство у нас осуществляется в рамках инвестиционных проектов. К числу проблемных объектов относится дом, возводимый компанией «Стройгаз» на Антона Петрова, 254 в Барнауле. Срок передачи квартир дольщикам — конец января 2018 года. Там сейчас есть сложности по запуску тепла (долг «Стройгаза» за него составляет более 10 миллионов) и своевременному выполнению работ. К решению этого вопроса уже подключилось правительство Алтайского края, но, безусловно, здесь нужен график погашения долгов от «Стройгаза».

Возвращаясь к вопросу достройки объекта, по моей информации, застройщик гарантирует вложить соответствующие финансовые ресурсы в достройку. Но дольщики, которые вышли на пикет, высказали предположение, что достроить не успеют. Такие выводы считаю, мягко говоря, преждевременными, тем более что не все дольщики знакомы с технологиями строительного производства. Это всецело область ответственности застройщика. Договорные сроки окончания строительства не нарушены, оставшееся время позволяет закончить строительство.

История аналогичная: дольщики сетуют, что, работая такими низкими темпами, застройщик не уложится в обещанный срок. На самом деле, проблема сложная, объект крупный. Администрация Новоалтайска отслеживает ситуацию на стройке, строительство идет, хоть и медленно. От своих обязательств по сдаче части дома в этом году и окончания — в следующем застройщик не отказывается, хотя и признаёт, что утвердил новый график работ, так как предыдущий был нарушен. Минстройтранс края и администрация Новоалтайска помогли найти новых подрядчиков, которые согласны выполнить необходимые строительные работы за счет передачи им свободных квартир. Проекты договоров сейчас находятся на согласовании у временного управляющего ООО «Аспект».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Жилые дома

Я исхожу из того, что нужно придерживаться обнародованных планов и без веского основания нельзя ставить их под сомнение. Обязательства достроить может гарантировать только застройщик. Он от них не отказывается, а власть может только транслировать, что строительство первой очереди «Демидов-парка» будет выполнено в этом году, по заверению застройщика. Власть должна только контролировать исполнение договорных обязательств.

Директора компании «Строй-Тактика» недавно признали виновным по делу об обманутых дольщиках в Новоалтайске. Заверениям о скором возведении новостройки поверили и оказались обманутыми 73 человека. Они потеряли порядка 140 млн рублей, тогда как сумма выполненных работ составила около 57 млн рублей.

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Для разрешения проблемы дольщиков подготовлен законопроект о предоставлении застройщику, который возьмет на себя обязательства по окончанию строительства, в аренду земельного участка. По сути это некий бонус, который позволит компенсировать воровство. Привлечением добросовестного застройщика занимается сейчас администрация Новоалтайска.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульские новостройки

В отличие от «Демидов-парка», на этом строительном объекте деньги дольщиков действительно были похищены. А в первом случае мы имеем дело с обычным, хоть и с рискованным проектом: застройщик «Демидов-парка» рассчитывал построить дом только за счёт средств дольщиков, с минимальным привлечением оборотных средств. Но грянул финансовый кризис, люди перестали покупать квартиры, из 800 квартир оплаченными оказалась приблизительно только половина, и объект встал. Если бы не было кризиса, покупатели, вероятно, деньги так же бы и несли и со стройкой проблем бы не возникло.

Понимаете, долевое строительство — это сфера экономики, которая априори связана с рисками. Это и банкротства, и кризисы, и мошенничество. Это не предсказать, но всегда нужно учитывать.

ООО «Сибирь Звезда» строило дом по переулку Канатный, 46 б. Обманутых дольщиков там порядка 50. Построено всего два этажа. Объект брошен, средства застройщиком были использованы не по назначению, и вина его доказана. Но достраивать этот объект в принципе нецелесообразно. Месторасположение не предполагает его эффективную эксплуатацию (существование), потому что там нет дороги, сетей.

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Власти Барнаула теперь должны создать комиссию и предметно разобраться с каждым обманутым дольщиком. Как вариант — рассмотреть возможность выделения людям земельных участков под индивидуальное строительство. Дольщики приняли решение о реализации недостроя с торгов. Объект и земля под ним первоначально оценены в 18 млн рублей. Однако, гарантии продажи дома за эту сумму нет, и в результате банкротства дольщики, которым застройщик должен 80 млн рублей, могут остаться ни с чем.

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Предприятие нужно сейчас банкротить, продавать недвижимость с молотка, и эти деньги — копейки — раздать дольщикам. Но мы-то понимаем, что если они вложили по 1,5−2 миллиона, а получат сейчас копейки, то это не удовлетворит их. По сути, у людей останется формальное право жаловаться на несправедливость. Поэтому, предварительно обсудив ситуацию, выдвинули предложение — безвозмездно выделить дольщикам землю под индивидуальное строительство. Но еще раз повторяю, это комиссия должна принять решение. Оно должно быть обоснованным и законным и чтобы могло в определенной степени компенсировать хотя бы часть материальных затрат дольщику.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Новостройки

Понимаете, когда есть проблема, то мы о ней говорим, не замалчиваем, но и не кричим на всех углах, как мы сейчас всех спасем. Есть реальная ситуация. Дольщики — 500 человек: одни хотят вернуть деньги, другие — «засудить» застройщика, третьи ждут поддержку государства. Важно понимать, что предъявление застройщику-банкроту денежных требований грозит опасностью совсем остаться без своих вложений. Требование квартиры, даже недостроенной, является более надежным способом сохранить свои деньги. К сожалению, не все понимают, что массовое взыскание неустойки может сделать невозможным завершение строительства. Поэтому дольщики, прежде всего, должны представлять последствия своих решений.

Что касается оппозиции, то отметил для себя, что среди них тоже есть политики, которые слышат и реально смотрят на вещи и не бегут от проблем.

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Из слов Андрея Степанова очевидно, что, несмотря на возобновившийся в Алтайском крае спрос на долёвки, ужесточение законодательства, обеспечивающего повышение гарантий у дольщиков, их проблемы без дальнейшего совершенствования законодательства не решить.

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И, пожалуй, действительно, верно сравнение долевого строительства и казино: люди заключают договор и надеются, что через определённое время у них появится квартира. Но по сути они покупают «воздух». Хорошо, что среди алтайских застройщиков недобросовестных мало попадается, да и алтайская госинспекция жестко контролирует. Вспомнить хотя бы историю с призывом Андрея Степанова получать заключение государственной экспертизы, поскольку с негосударственной серьезные вопросы по качеству появились.

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Утопично, но вот бы наложить мораторий на долевое строительство до того времени, пока все предыдущие проблемы дольщиков не будут решены. Уж слишком несправедливо сейчас получаться стало: начал застройщик дом строить, понял, что не окупится проект — бросил, а государству — хвосты закрывать?

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся в Алтайском крае домов. Под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании. Сумма обязательств застройщиков на конец второго квартала текущего года составила 16,2 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2016 года (14,5 млрд рублей).

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В начале октября 2017 года правительство Алтайского края заявило об ужесточении контроля в области долевого строительства на всех уровнях краевой власти. Достигнуть этого планируется путём недопущения неблагонадежных застройщиков, имеющих отрицательный опыт предыдущей работы, к строительству объектов на средства граждан. С этой целью до 1 ноября 2017 года органам местного самоуправления городов и районов края поручено создать межведомственные рабочие группы по урегулированию ситуаций, связанных с вопросами долевого строительства.

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