В России могут ввести лицензирование застройщиков

Москва, , 14:54 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассматривает вопрос о введении лицензирования застройщиков. Об этом сегодня, 13 октября, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на первой всероссийской молодежной архитектурной биеннале в Казани, пишет «РГ».

По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается с Госдумы РФ. Тема считается перспективной.

Долевое строительство — это не строительно-монтажные работы, это деятельность по привлечению средств граждан, напомнил Мень.

«В России и банки имеют государственную лицензию, и страховые компании. Даже, те компании, которые выдают микрокредиты, также находятся под контролем государства. То же надо сделать и с долевым строительством», — считает министр.

По его мнению, лицензирование застройщиков поможет навести порядок в строительной отрасли.

Лицензии управляющим компаниям будут выдаваться на пять лет. Но глава Минстроя подчеркнул, что эта мера пока находится на стадии обсуждения с депутатами и экспертами.

Кроме того, министр строительства предложил создать в России архитектурный кадровый резерв из специалистов, которые смогут стать главными архитекторами регионов и муниципалитетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ учрежден Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Задача фонда — сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства.

Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если застройщик обанкротился. Напомним, по данным Минстроя на конец сентября 2017 года в России насчитывается более 38 тысяч обманутых дольщиков и 830 проблемных объектов.

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