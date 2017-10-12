В России создан Фонд защиты прав дольщиков

Москва, , 14:23 — REGNUM В России учрежден Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ

Задача фонда — сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства.

«Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если застройщик обанкротился и при этом уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд», — считает глава правительства.

Устанавливаются требования к банкам, в которых размещаются деньги Фонда защиты прав дольщиков. Это должны быть банки надежные, финансово устойчивые, с собственными средствами не менее 25 млрд рублей. Кроме того, эти банки должны участвовать в системе страхования вкладов физических лиц.

Также установлен порядок возмещения денег пострадавшим дольщикам. В частности, выплаты будут производиться, если застройщик признан банкротом по решению суда и в отношении него открыто конкурсное производство.

При этом необходимо, чтобы собрание дольщиков приняло общее решение о получении такого возмещения.

Кроме того, распоряжением правительства РФ назначены члены наблюдательного совета Фонда. В состав совета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной думы, Совета Федерации, Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Председателем наблюдательного совета назначен заместитель председателя правительства России Сергей Приходько.

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Как сообщало ИА REGNUM, Государственный компенсационный фонд долевого строительства был создан в целях гарантии прав граждан, вкладывающих средства в строительство жилья, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками. Закон о компенсационном фонде на рынке долевого строительства был принят 21 июля 2017 года. Функционировать фонд начнет с ноября 2017 года. Напомним, в Государственной думе РФ создана рабочая группа по проблемам обманутых дольщиков во главе с председателем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

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