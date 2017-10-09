Застройщик ЖК «Демидов парк» предстанет перед судом

Барнаул, , 09:58 — REGNUM Генерального директора строительной компании «Строй-Тактика» признали виновным по делу об обманутых дольщиках ЖК «Демидов парк».

Как установило следствие, с 2013 по 2015 год гендиректор проводил рекламную кампанию, в рамках которой предлагал на выходных условиях вложить деньги в возведение многоквартирного десятиэтажного жилого дома в Новоалтайске.

В результате 73 человека инвестировали в возведение новостройки более 142 млн рублей. Тем не менее строительство остановилось на стадии фундамента и трех этажей в одном подъезде. Сумма выполненных работ составила около 57 млн рублей.

От действий строительной компании пострадали также два юридических лица, которые выполняли работы и оказывали услуги, необходимые для проведения строительных и проектно-сметных работ, по мнимым договорам.

Гендиректора компании обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») и п. «б» ч. 2 ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Новоалтайский городской суд Алтайского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель алтайской госинспекции Андрей Степанов заявил, что безнадежных историй, связанных с обманутыми ожиданиями дольщиков, в Алтайском крае нет. По его словам, госинспекция будет отстаивать интересы граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайская инспекция: «Квартирку не нарисуем, но дольщиков в обиду не дадим»