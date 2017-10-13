Суд не поверил в невиновность сочинца, обманувшего дольщиков на 302 млн

Краснодар, , 11:55 — REGNUM Жителю Сочи придётся провести в тюрьме шесть лет — такое наказание суд вынес предпринимателю за обман дольщиков на сотни миллионов рублей. Доказать свою невиновность и оспорить решение служителей Фемиды мужчине не удалось, передает ИА REGNUM 13 октября. Как уточнили в краевой прокуратуре, Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а жалобу адвоката осужденного на недоказанность вины — без удовлетворения.

Всего от мошеннических действий нечистого на руку сочинца пострадали как минимум 40 человек — жители Москвы, Тюменской области и Красноярского края. Нанесенный им ущерб превысил 319 млн рублей.

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Напомним, уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере долевого строительства, фигурантами по которому проходили трое местных жителей, двое из которых обвинялись в 42 эпизодах, еще один — в 14 преступлениях, было направлено в суд весной 2017 года.

Застройщику — руководителю строительной организации ООО «Ида» — также вменяли в вину злостное неисполнение вступившего в силу решения суда. Речь идёт об обязательстве провести в соответствие проектную документацию построенных в Сочи домов. Этого предприниматель не сделал, что не позволило ввести строения в эксплуатацию, а гражданам оформить в собственность купленные квартиры.

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Орудовали мошенники в течение семи лет. С 2007 по 2014 годы они заключали предварительные договоры об участии в долевом строительстве трёх многоквартирных домов по улицам Виноградная, Пасечная и Гагарина олимпийской столицы. При этом фактически ими осуществлялись «двойные продажи» квартир.

Ущерб пострадавшим от рук мошенника гражданам, возможно, вернут. В настоящее время на недвижимое имущество и счета осужденного наложен арест. Кроме того, прокуратурой принимаются меры, направленные на введение в эксплуатацию многоэтажных домов, возведённых горе-застройщиком.

Добавим, что еще двое фигурантов уголовного дела также получили наказание, правда, условное.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Краснодарском крае ведётся строительство 690 многоквартирных жилых домов и жилых комплексов, при этом строительство 127 объектов затянуто более чем на девять месяцев. В реестре обманутых дольщиков числятся 845 человек, вложивших средства в строительство домов в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Ейске, Краснодаре, Крымске, Новороссийске, Сочи, Тихорецке, Туапсе.

В 2017 году прокурорами было выявлено 249 нарушений закона в сфере долевого строительства, направлено 56 заявлений в суды, десять лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено десять уголовных дел. Почти за десять месяцев 2017 года в эксплуатацию было введено 29 домов с 4 тыс. договорами долевого участия, застройщиков заставили вернуть в строительство более 700 млн рублей средств вдольщиков, потраченных не по целевому назначению.

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