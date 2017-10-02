Не всем застройщикам позволят строить дома для алтайских дольщиков

Барнаул, , 10:52 — REGNUM Правительство Алтайского края ужесточает контроль в области долевого строительства на всех уровнях краевой власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление главы региона Александра Карлина призвано исключить появление новых долгостроев.

Достигнуть этого планируется путём недопущения неблагонадежных застройщиков, имеющих отрицательный опыт предыдущей работы, к строительству объектов на средства граждан. С этой целью до 1 ноября 2017 года органам местного самоуправления городов и районов края поручено создать межведомственные рабочие группы по урегулированию ситуаций, связанных с вопросами долевого строительства.

Поскольку все решения о предоставлении земельных участков, выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории поселений и городских округов возложены на органы местного самоуправления, им (во избежании негативного развития ситуации) предписано обеспечить проведение коллегиальной оценки. Ожидается, что эта мера позволит эффективно пресекать нарушения в области долевого строительства на начальных этапах.

Минстройтрансу Алтайского края и Госинспекции поручнопринять необходимое участие в деятельности рабочих групп, обеспечить координацию действий органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления городов и районов края по вопросам защиты прав и законных интересов граждан — участников строительства.

Напомним, с начала 2017 года около 2,5 тыс. алтайских дольщиков получили квартиры. Количество многоквартирных домов, завершенных строительством с нарушением срока, сократилось на 40%.

«Не везде все идет гладко, но тупиковых ситуаций нет. Мы, конечно, не волшебники и квартирку во взмаху волшебной палочки не нарисуем, но дольщиков в обиду не дадим. Будем и в дальнейшем стоять на страже интересов граждан», — подчёркивал руководитель госинспекции Андрей Степанов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся в Алтайском крае домов. Во 2 квартале 2017 года действовало 8676 договоров, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале и аналогичном периоде 2016 года. Сумма обязательств застройщиков на конец 2 квартала текущего года составила 16,2 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2016 года (14,5 млрд рублей).

Под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании.

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Вместе с тем, к наиболее проблемным долгостроям относится, в частности, печально известный микрорайон «Демидов-парк» в Новоалтайске. Также перенос сроков завершения строительства возможен на объектах в Барануле: по пр. Ленина, 195а (2 этап, блок-секции №№3,4) и ул. Гущина, 175. Вопросы имеются и к жилому дому по ул. Балтийской, 96, возводимом на средства пайщиков.

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Между тем, средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» колеблется от 1 до 1,5 млн. рублей. Двухкомнатное жилье обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн. рублей, трехкомнатное — 2,5 — 3 млн. рублей. На конец 2 квартала 2017 нереализовано 65% помещений, расположенных в строящихся объектах, 27% — в уже построенных.

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