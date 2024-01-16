Атаку украинских беспилотников отразили средства ПВО над Воронежем ночью 16 января. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Евгений Биятов/ РИА Новости

В одном из многоквартирных домов города произошло возгорание, ещё в двух многоэтажках и нескольких частных домах выбиты окна.

Власти пообещали в кратчайшие сроки оказать помощь всем пострадавшим.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Минобороны России сообщило, что 16 января, в период между 01:50 и 02:50 над Воронежской областью были сбиты три украинских беспилотника самолётного типа.

Евгений Судаков/ТАСС

Позднее уточнялось, что по итогам вражеской атаки было уничтожено в общей сложности пять и перехвачено три аппарата.

Евгений Судаков/ТАСС

В результате атаки пострадала девочка 2013 года рождения: фрагменты сбитого дрона нанесли ей резаные раны руки, ноги и шеи, сообщил губернатор. Медицинскую помощь девочке оказали на месте.

Евгений Биятов / РИА Новости

Евгений Биятов / РИА Новости

Жителей многоквартирного воронежского дома, в который врезались обломки БПЛА, эвакуировали и временно разместили в рядом стоящей школе, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Он заверил, что повреждения в доме вскоре устранят, и люди смогут вернуться в свои квартиры.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Все службы на месте, работают. Прошу людей не мешать, не подходить к обломкам и осколкам», — призвал градоначальник в Telegram-канале.

Украинская атака не отразилась на работе Нововоронежской атомной электростанции, она продолжает функционировать в штатном режиме, заверила пресс-служба АЭС.

Елена Рузанова/ТАСС

«Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет», — уточнялось в сообщении.

Елена Рузанова/ТАСС

Власти Воронежа объявили режим городской чрезвычайно ситуации для оперативной замены повреждённых окон.

Развёрнут оперативной штаб администрации города. Проводится установка временного остекления.

Евгений Биятов / РИА Новости

Для обогрева людей из пострадавших квартир открыт второй штаб — для временного размещения — на базе школы №84.

Гражданам обещают компенсировать ущерб, нанесённый движимому имуществу.

Елена Рузанова/ТАСС

Всего по итогам ночной атаки 16 января украинских БПЛА на Воронеж повреждения получили 35 квартир в трёх десятиэтажных домах на улице Тепличной. Нанесён урон окнам в четырёх домах по улице Острогожской.