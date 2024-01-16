Воронеж, 16 января, 2024, 09:50 — ИА Регнум. В Воронеже устраняют последствия атаки украинских дронов, произошедшей в ночь на 16 января. По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир в трёх 10-этажных домах на улице Тепличной, заявил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, опубликовав несколько фотографий с места ЧП. Также урон нанесён окнам в четырёх домах по улице Острогожской (67, 67а, 67б, 67в), информировал ранее мэр города Вадим Кстенин.

Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева Последствия атаки украинских дронов в Воронеже

Лёгкие ранения получила 11-летняя девочка, информировали Александра Гусева сотрудники регионального МЧС. Ребёнка травмировало обломками беспилотника, залетевшего на балкон: от удара выбило окна и балконную дверь, комментирует Telegram-канал Baza обнародованные фотографии, снятые, предположительно, в квартире на Тепличной улице, уточняя, что сразу после произошедшего находившиеся в квартире мать и дочь покинули место ЧП.

«У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», — проинформировал в Telegram-канале Александр Гусев

Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева В Воронеже устраняют последствия отражения атак украинских дронов

Тем временем власти Воронежа объявили режим городской ЧС, который позволит оперативно провести мероприятия по замене повреждённых окон. Также гражданам будет компенсирован ущерб, нанесённый движимому имуществу, информирует Вадим Кстенин. По его словам, развёрнут оперативной штаб администрации города. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления.

А для того, чтобы люди из пострадавших квартир могли обогреться, власти города открыли второй штаб — для временного размещения граждан. Он располагается на базе СОШ N°84.

«Нововоронежская АЭС после ночной атаки дронов продолжила штатную работу. Нарушений безопасной эксплуатации нет», — сказано в сообщении руководства станции.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы в Воронеже начались 16 января приблизительно с 3:00 по местному времени (совпадает с московским). По сообщению Минобороны, над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо Воронежской области, в ночь на 16 января дежурные средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области.

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Информация уточняется.