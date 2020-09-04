После дистанционного обучения 1 сентября начался новый учебный год. Школы открылись в очном режиме, однако для них разработаны специальные правила.

Для того, чтобы войти в школу, ученики должны пройти термометрию. Из многих школ уже сообщают о больших очередях на входе.

Учеников с симптомами ОРВИ не пускают в школы.

А некоторые учебные заведения снова возвращаются на некоторое время на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса.

О том, как проходит учебный процесс, реакции учителей, родителей читайте в трансляции ИА REGNUM.