Росстандарт утвердил предварительный стандарт для формы школьников
Предварительный национальный стандарт для школьной формы, действие которого начнется 1 января 2021 года и продолжится в течение двух лет, утвердил Росстандарт. Об этом 4 сентября сообщила организация Роскачество.
Эксперт: после периода самоизоляции нужно усилить профилактику преступлений
Готовившийся теракт в школе в Волгограде подтверждает мысль о необходимости профилактики преступлений и терроризма в период после снятия противоэпидемических ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.
Пора задуматься о последствиях самоизоляции — о готовивших теракты в школах
Государству и обществу предстоит решить очень сложную задачу — психологические и патопсихологические последствия длительной самоизоляции. Об этом 4 сентября ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), комментируя информацию о том, что в Красноярске задержали школьника, готовившего теракт в одном из учебных учреждений города.
Подрядчик сорвал начало учебного года в челябинской школе
В школе №126 города Снежинска Челябинской области оказалось сорвано начало учебного года. По данным прокуратуры, здание не было готово к 1 сентября. Причиной стало несвоевременное выполнение подрядчиком электромонтажных работ. Руководство школы со своей стороны не обеспечило должного контроля за соблюдением контракта.
Минпросвещения не видит сбоев в организации горячего питания в школах
На сегодняшний день серьёзные сбои с обеспечением бесплатного горячего питания в школах отсутствуют. Об этом по итогам встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Очень важная тема — это горячее питание. <…> По итогам трех дней мы не видим серьезных сбоев», — сказал Кравцов.
Глава Роспотребнадзора: дети практически не заражают коронавирусом взрослых
Данные российских и зарубежные учёных свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция практически не передаётся от детей к взрослым, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАС просят дать оценку повышению тарифов на интернет и связь
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу ФАС Игоря Артемьева дать оценку повышению тарифов мобильными операторами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
В Югре заражение педагога коронавирусом перевело класс на «дистант»
В сургутской школе №9 (ХМАО) класс отправили на карантин по COVID-19. У педагога младших классов обнаружен коронавирус, сообщает «СургутИнформ-ТВ».
Отмечается, что учительница 1 сентября встречала детей в маске. На следующий день она ушла на больничный. Класс отправили на дистанционное обучение.
Минобрнауки Хакасии: выборы на учебный процесс не повлияют
В дни голосования учебный процесс в Хакасии прерываться не будет. Об этом сообщили 4 сентября в республиканском министерстве образования и науки.
Центральная избирательная комиссия России подготовит предложения по совмещению школьных занятий и голосования, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Жертвой COVID-19 стал декан Забайкальского госуниверситета
Возможной причиной переноса начала занятий в Забайкальском государственном университете является смерть от COVID-19 декана энергетического факультета Забайкальского государственного университета Сергея Мирошникова. По данным пресс-службы вуза, он скончался в Чите 1 сентября на 61-м году жизни.
«Коллектив Забайкальского государственного университета выражает глубокую скорбь по поводу безвременного ухода Сергея Филипповича Мирошникова и приносит соболезнования родным и близким», — сказано в официальном сообщении.
Новосибирский оперштаб: первая учебная неделя прошла в штатном режиме
В Новосибирской области первая учебная неделя в школах прошла в штатном режиме. Об этом заявили в правительстве региона.
В регионе создан оперативный штаб, где информация и обратная связь аккумулируется ежедневно — для принятия оперативных решений. Сегодня, 4 сентября, участники оперштаба подвели итоги первой учебной недели. Отмечается, что, несмотря на нестандартную текущую ситуацию, первые дни занятий в целом прошли в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций.
Алтайский край. Первые бесплатные обеды в барнаульских школах вызвали вопросы у родителей. Особенно у тех, чьи дети учатся в разные смены. Учеников первой смены на завтрак кормят кашами, творожными запеканками и бутербродами с сыром и маслом. Детям, которые посещают образовательное учреждение во вторую, повезло намного больше. В их рационе на обед все, как у героя фильма «Операция Ы»: первое (суп), второе (не шашлык, конечно, но гуляш, рыба, фрикадельки и так далее) и компот.
По словам директора комбината школьного питания «Глобус» Евгения Скурлатова, чья организация кормит большую часть учеников в городе, за три дня ему позвонили десятки родителей. Всех интересует, почему вторую смену кормят более сытными продуктами. Оказалось все очень просто: в первой смене дети получают завтрак, а во второй — полноценный обед.
Цитата ИА «Амител».
В новом учебном году в школах Алтайского края ввели бесплатное горячее питание для учеников первых-четвертых классов. На эти цели из федерального бюджета региону выделили 350 миллионов рублей. Но родители школьников недовольны. Утверждают, что якобы когда с них собирали деньги, меню было куда разнообразнее. Кроме того, непонятно, почему детей первой и второй смен кормят совершенно по-разному.
Цитата ИА «Амител».
Оставьте детей в покое! Новые скандалы в системе образования
Вопрос номер один: разве министр не знает, что далеко не все школы имеют просторные школьные рекреации?
Вопрос номер два: разве в министерстве не знают, что у школ нет возможности сделать так, чтобы школьники соблюдали социальную дистанцию?
Вопрос номер три: разве не понятно, что вне школы дети общаются, вместе гуляют, живут в семьях, где контактируют с братьями, сестрами, родителями… в чём тогда смысл всех этих масок и разведения потоков?
Вопрос номер четыре: почему за шесть месяцев, которые дети не учились, нельзя было выработать четкие требования, которые бы выполняли и школы, и родители не считали их показухой?
ФСБ сообщили о задержании 13 человек в ряде регионов России за подготовку массовых убийств. Один из задержанных за подготовку убийств планировал теракт в одной из школ на линейке 1 сентября.
Детсады в Чувашии возобновят работу в полном режиме
В Чувашии дошкольные образовательные организации, которые с начала пандемии коронавируса работали в формате дежурных групп, возвращаются в прежний режим работы.
Тюменские власти опровергают слухи об оставшихся без продовольствия школах
Оперативный штаб (Тюмень) опроверг информацию некоторых СМИ о дефиците продуктов в школах, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Тобольского района.
Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, на 31 августа школа в Ачирах, в которой учатся 78 детей, располагала достаточным запасом продовольствия: круп, фруктов и овощей, макаронных изделий, молочных, мясных и куриных продуктов. Не испытывают недостатка в продуктах и филиалы школы в населенных пунктах Иземеть и Ишменево.
«К компании «Ютэйр» нет репутационных претензий, она завезла продукты в школы Заболотья вовремя и в полном объеме, — подчеркнул Райдер. — Продукты длительного хранения и продукты на первые две недели сентября, включая фрукты и овощи были завезены вовремя».Администрация Тобольского района взяла ситуацию под контроль».
Алтайские школьники младших классов платят за горячее питание
Бесплатное питание, которое для школьников младших классов должны были организовать в российских регионах, оказалось не совсем бесплатным. К примеру, в Алтайском крае, как следует из официального сообщения регионального министерства образования, если какая-то школа собирает деньги на питание в начальной школе — это незаконно. Для остальных категорий, то есть тех, кто не является обучающимися начальной школы, пока сохраняется сумма 4,85 рублей.
Алтайский край. Сегодня, 4 сентября, в 11:00 местного времени в прямом эфире пройдет традиционный «Разговор с министром». Темой разговора с министром образования и науки Алтайского края Максимом Костенко станет начало нового учебного года.
Прямой эфир пройдёт на странице ведомства в видеохостинге YouTube и вInstagram-аккаунте.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил позитивную тенденцию в повышенном внимании всех регионов к необходимым шагам, при этом указав, что при организации проходного режима школы должны соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и не допускать скопления людей.
«Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться. Призываю субъекты Российской Федерации отдельно это проконтролировать», — подчеркнул он.
Цитата сайта министерства просвещения России.
Минпросвещения России призвало регионы уделять особое внимание реализации необходимых мер по защите здоровья таким образом, чтобы ситуация не приводила к обратному эффекту и не возникали очереди и излишнее скопление людей при входе в образовательные организации.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Екатерина Толстикова вместе с рабочей группой принимает участие в проверке образовательных организаций Дагестана.
В сопровождении сотрудников минобрнауки Дагестана и представителей Общероссийского народного фронта замминистра посетила сегодня школы Хасавюртовского и Кизилюртовского районов. Делегация проверила состояние пищеблоков и столовых, встретилась с поставщиками продуктов, поварами и родителями учащихся.
Также Екатерина Толстикова посетила новую школу села Теречное и Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Петраковской и Гельбахской общеобразовательных организаций.
Она оценила современную инфраструктуру учебных организаций, побеседовала с руководством школ, педагогами и родителями.
«Теречное — довольно большое село. Когда-то здесь была старая аварийная школа на 120 мест, ребята учились в три смены. Сейчас это новая школа на 300 мест с одной сменой. И сегодня мы приехали посмотреть, как здесь налажена работа, и проконтролировать организацию питания детей. Мы видим хорошие условия, младшим классам предоставлено бесплатное здоровое питание. Радует, что родители школьников высоко оценили и это, и саму школу. Для них это своего рода праздник. В Дагестане очень трепетно относятся к образованию — это одна из традиций республики. Отрадно, что и в этом селе теперь ребята могут учиться в комфортных и современных условиях», — отметила заместитель министра.
Цитата сайта министерства просвещения России.
Общеобразовательные организации Ингушетии, в том числе малокомплектные, начали предоставлять всем младшим школьникам бесплатное горячее питание, на сайтах школ опубликованы варианты меню. С тем, как это организовано в нескольких из них, ознакомился первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в ходе рабочей поездки в республику.
Цитата сайта Министерства просвещения России.
В Приамурье школьники получили ожоги глаз из-за включённой кварцевой лампы
В Амурской области в Алексеевской гимназии Благовещенска учащиеся 10 класса получили ожоги глаз из-за того, что учительница забыла выключить кварцевую лампу.