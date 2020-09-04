Москва, , 22:33 — REGNUM Готовившийся теракт в школе в Волгограде подтверждает мысль о необходимости профилактики преступлений и терроризма в период после снятия противоэпидемических ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Сейчас особое значение имеет профилактика преступлений — как бытовых, так и организованных. Это относится и к борьбе с терроризмом», — заявил Федоров.

Судя по публикациям СМИ, недавно задержанные преступники, готовящие массовые убийства, это обычные граждане, отметил он.

«Не наемники с багажом подготовки в зарубежных диверсионно-террористических центрах, а живущие рядом с нами люди. Сегодня толкнуть человека на террор могут только проблемы с психикой — заложенные природой или приобретенные. Речь не только о заболеваниях, но и о различных проявлениях нервного истощения», — указал Фёдоров.

По его мнению, длительная самоизоляция стала стрессом для каждого.

«Финансовые проблемы и неопределенность наложились на постоянное нахождение в одном помещении всех членов семьи. Денежная помощь оказывалась далеко не каждому пострадавшему, а вот карательные меры демонстрировались по полной. Ежедневные сводки о заболевших коронавирусом, тиражируемые практически во всех СМИ, только усиливали негатив. Повсеместно шло агрессивное запугивание, которое однозначно выливается в нервное перенапряжение», — отметил Фёдоров.

«С выходом на свободу стресс не исчез. Потребуется еще много времени, а может, и работы психологов, чтобы люди вернулись в свое прежнее, нормальное состояние. Важно учитывать, что далеко не все сейчас в принципе могут преодолеть последствия эмоционального и психического истощения, так как стрессовая ситуация продолжается. Многие лишились работы или существенно потеряли в доходах, утратили жизненные ориентиры и перспективы. Вот как раз в таком состоянии человек является идеальным инструментом для манипуляторов, в том числе и кукловодов терроризма», — продолжил он.

4 сентября появилась информация, что ФСБ задержала 11 школьников, готовивших теракты к 1 сентября в Волгограде.

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