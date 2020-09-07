Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом обнаружены уже в шести школах Екатеринбурга. Об этом в соцсетях написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, в переведённых на дистанционное обучение образовательных учреждениях № 148 и 179 COVID-19 заболели соответственно восемь и шесть сотрудников. А в школах 16, 120, 180 и 97 такие случаи единичны: три ребёнка и педагог.

Как сообщало ИА REGNUM, две школы на прошлой неделе были переведены из-за коронавируса на дистанционку. В остальных такая судьба постигла отдельные классы.

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