Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Учащихся школы № 10 Великого Новгорода с 4 сентября перевели на домашнее обучение в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из педагогов учебного заведения. Об этом сообщили в мэрии города.

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Ребят перевели на «дистанционку» как минимум до 10 сентября.

«Сегодня у всех педагогов школы будут взяты соответствующие анализы, обучение детей в это время будет проводиться в дистанционном режиме», — говорится в сообщении мэрии.

Дальнейший порядок действий будет указан постановлением Роспотребнадзора по Новгородской области. Родители об этом проинформируют.

По данным СМИ, в школе №10 учатся более 600 учащихся.

Как сообщают в областном оперативном штабе, по данным на 4 сентября в Новгородской области выявлено 4428 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 22 за последние сутки, из них 13 — в Великом Новгороде. Выздоровели 3664 человека, в том числе 64 за последние сутки. Скончались от COVID-19 за всё время 76 человек.