Ташкент, , 09:30 — REGNUM Верховный суд Узбекистана отклонил жалобу МВД республики по вопросу занавешивания боковых и задних стекол автомобиля, сообщили 26 августа в пресс-службе суда.

Жалоба МВД рассмотрена 25 августа в судебной коллегии по административным делам Верховного суда. Постановление кассационного суда оставлено без изменений.

Напомним, 6 сентября 2019 года Бухарский городской административный суд прекратил дело в отношении гражданина Узбекистана, на которого дорожные инспекторы составили протокол. Сотрудники УВД посчитали, что мужчина нарушил закон, управляя автомобилем с использованием специальных автомобильных занавесок.