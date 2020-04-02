Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Петербургские родители должны будут обзавестись медицинскими масками, чтобы получить продуктовый набор на школьника. По крайней мере такое требование содержит распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга, которым утвержден порядок выдачи наборов.

Родителю или законному представителю этим документом предписано получить набор по графику, установленному школой, и соблюдать при этом «все необходимые меры» по профилактике и противодействию распространения COVID-19, «в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены при получении продуктового набора в образовательном учреждении».

Того же требуют и от сотрудников школ при выдаче наборов. Сами наборы начнут выдавать после 6 апреля тем, кто обедал или завтракал в школе бесплатно. Управление соцпитания предложило три возможных варианта наборов в зависимости от льготной категории учеников и стоимости продуктов на 10 дней.

Так, в набор №1 входит 2,7 кг гречки или риса, полкило рыбных консервов, две упаковки чая, 2 литра сока, 300 граммо печенья, вафель или пряников, 255 граммов молочного шоколада, 900 граммов макарон, 2 литра молока 2,5%, 600 граммов сгущенки либо джема или варенья, 1800 мл подсолнечного масла и кило сахара.

В набор №2 попадают уже только 900 граммов гречки или риса, одна упаковка чая, 200 граммов печенья, вафель или пряников, 85 граммов молочного шоколада, только 450 граммов макарон, 300 граммов сгущенки либо джема или варенья и кило сахара.

Проднабор №3 состоит из 1,8 кг гречки или риса, 245 граммов рыбных консервов, двух упаковок чая, литра сока, 300 граммов печенья, вафель или пряников, 170 граммов молочного шоколада, 900 граммов макарон, литра молока 2,5%, 600 граммов сгущенки либо джема или варенья, 900 мл подсолнечного масла и кило сахара.

Заметим, ранее родители уже удивлялись составам продуктовых наборов для детсадовцев. Так, петербургские семьи получили наборы с кашей для младенцев, пюре (для них же) и коробкой кетчупа, которая изумила их больше всего. Выдача сухих пайков для школьников и детсадовцев объясняется тем, что все образовательные учреждения закрыты в связи с коронавирусом и перешли на дистанционное обучение.

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