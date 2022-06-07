Москва, 7 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Российский певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Московской области. Об этом 7 июня сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Дорога

Сообщается, что авария произошла около деревни Брехово на Пятницком шоссе. Сам артист сообщил об этом в полицию.

Уточняется, что Абрамов ехал в автомобиле Porsche на пассажирском сиденье. В определённый момент машина съехала в кювет и загорелась, в результате чего погиб водитель.

Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, получил популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein и других.