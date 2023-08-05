Красногорск, 6 августа, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Попавшая в дорожную аварию на трассе М-2 «Крым» в Московской области певица Лада Дэнс госпитализирована в клинический госпиталь имени Н. Бурденко в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В состоянии средней тяжести. Госпитализирована с помощью медицины катастроф. Ехала с корпоративного выступления домой. Непонятно, кто виноват в аварии», — сказал директор Лады Дэнс.

Пудовкин добавил, что все надеются на самый лучший исход ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье. По данным «Известий», в дорожно-транспортном происшествии участвовали три машины, в том числе такси, в котором ехала артистка. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Ей была оказана медицинская помощь.

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП, находится в нормальном состоянии, следует из кадров, которые транслируются на странице политика в Twitter.

18 июня в результате ДТП с участием перевозившего завершивших отдых туристов автобуса в Анталье пострадали шестеро россиян. ДТП произошло около города Манавгат. Автобус, который вёз 33 туриста, врезался в стоящий возле автозаправочной станции грузовой автомобиль.