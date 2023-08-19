Москва, 19 августа, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что впервые после ДТП она приняла участие в концерте в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города. Рядом с артисткой находились врачи.

Виталий Белоусов/РИА Новости Певица Лада Дэнс

Пудовкин рассказал РИА Новости, что артистка вышла на сцену, потому как «есть ответственность перед зрителем». При этом медики контролировали её состояние.

«Было медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести выступление», — сказал директор Лады Дэнс.

Судя по видео, опубликованным зрителями в Сети, певицу на сцену вынесли охранники, но при этом артистка была активна и весела. Программу всю исполнила.

Пудовкин ранее сообщал, что до конца августа планируется записать передачу, в которой Лада Дэнс сама расскажет про аварию.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 августа певица получила в ДТП, когда возвращалась на такси с концерта, множественные травмы, в том числе черепно-мозговую. Её госпитализировали сначала в клинический госпиталь имени Н. Бурденко, а затем в частную клинику. Врачи исключили перелом позвоночника, однако из-за черепно-мозговой травмы ей в первое время запретили говорить.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин 8 августа рассказал, что врачи пока не разрешают общаться с пациенткой. 10 августа появились первые фотографии Лады Дэнс, сделанные в клинике, где она находилась после ДТП. Позднее Пудовкин назвал певицу сильным и волевым человеком.

Врачи постарались минимизировать полученные при ДТП порезы и разрывы, добавил Пудовкин.

На вопрос журналистов о возможной смене псевдонима Дэнс ответила отрицательно, подчеркнув, что «останется Дэнс, но нужно время».

По словам Пудовкина, узнав о случившемся с певицей несчастье, он срочно вернулся с отдыха в Москву. Её адвокат направит 9 августа иск в суд, предварительная сумма — 12 млн рублей.