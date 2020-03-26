Лондон, , 05:31 — REGNUM Разработчики известной игры Plague Inc. выпустят к ней дополнение, в котором появится режим, позволяющий геймерам спасать человечество от вируса, а не уничтожать его. Об этом 26 марта сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1242975492585766912

В этом режиме игрокам будет предложено управлять системой здравоохранения, организовывать карантинные мероприятия и координировать государственные службы с целью остановки эпидемии и полной победы над ней. Создатели игры уверили поклонников Plague Inc., что они получат дополнение совершенно бесплатно.

Ранее британская компания Ndemic Creations, выпустившая Plague Inc. 26 мая 2012 года, сообщила, что она пожертвует на борьбу с коронавирусом $250 тыс. Оригинальная игра ставит перед геймерами задачу совершенствования вируса, с целью полного уничтожения человечества.

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