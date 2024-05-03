Брюссель, 4 мая, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Европейский союз пригрозил принять меры против России из-за якобы связи хакерской группы APT28 с российскими спецслужбами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 3 мая на официальном сайте Совета ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

«Сегодня Германия публично поделилась своей оценкой взлома APT28 различных учётных записей электронной почты руководства Социал-демократической партии Германии… Евросоюз полон решимости использовать весь спектр мер», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе утверждают, что Россия якобы использовала услуги хакеров, осуществивших кибератаки на учреждения в Германии и Праге в 2023 году. Тогда же APT28 обвинили во взломе ТЦ Kaufhaus des Westens в Берлине.

3 мая представитель Министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер заявил, что исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства России в ФРГ вызвали в МИД страны в связи с тем, что Россия якобы причастна к этим хакерским атакам.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок обвинила российских хакеров в атаке на официальные ресурсы Германии. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тогда отметила, что власти Германии обрушились на Москву с обвинениями, не проведя при этом расследования и не предоставив никаких доказательств.