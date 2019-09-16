Париж, , 15:44 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерёг чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram. Об этом он заявил в интервью французской радиостанции France Inter.

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«Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр», — подчеркнул Сноуден, добавив, что эти мессенджеры далеки от обеспечения достаточного уровня защиты разговоров.

По словам экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США, использование WhatsApp министрами является «большой ошибкой».

«Если кто-то в правительстве занимается серьёзными вопросами и использует WhatsApp — это ошибка», — сказал Эдвард Сноуден.

Сноуден напомнил, что в 2014 году владельцем приложения стала компания Facebook Inc. Теперь она «слой за слоем удаляет различные уровни защиты».

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При этом Сноуден признал, что и WhatsApp, и Telegram безопаснее, чем SMS-сообщения, порекомендовав использовать программы Signal и Wire, так как «они используют лучшее шифрование и не принадлежат Facebook».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источник заявило, что американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Представители Facebook подтвердили информацию о прослушивании аудиосообщений, но подчеркнули, что перестали этим заниматься «более недели назад». Также отмечалось, что пользователи соцсети якобы давали согласие на прослушивание своих сообщений.

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