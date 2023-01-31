Появилось видео, на котором боец ВС РФ голыми руками сбил дрон
В Сети появилось видео, на котором боец ВС РФ голыми руками сбил украинский дрон
Москва, 31 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Российский военный сбил украинский дрон голыми руками. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
На кадрах украинский беспилотник попытался сбросить возле российского солдата гранату. Взрыв не привёл к результату, однако солдат упал, делая вид, что его ранило. Когда аппарат спустился, чтобы проверить эффективность удара, военный своими руками перехватил БПЛА.
В России из отечественных комплектующих создана радиолокационная станция, способная обнаруживать малоразмерные и маловесные дроны.