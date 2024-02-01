Москва, 1 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Российской военный сбил палкой украинский дрон-камикадзе в зоне спецоперации. Соответствующие видеокадры опубликовал 1 февраля Telegram-канал «Южный Фронт».

Иван Шилов ИА Регнум

Как кадрах видно, как FPV-дрон подлетает к военному, который находится в лесопосадке в окружении нескольких голых деревьев, практически на открытой местности.

Однако российский боец, воспользовавшись тем, что беспилотник подлетел на расстояние удара, взял в руку подвернувшуюся палку и сбил дрон.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 105-й стрелковый полк 1-го Донецкого армейского корпуса опубликовал видеозапись, на которой российский военнослужащий обратил на себя атаку украинского FPV-дрона и увернулся от удара беспилотного аппарата.

Ранее, 2 января, в Сети появились кадры с российским бойцом, который, получив ранение, ногой отбросил сброшенный с беспилотника украинский боеприпас. Военнослужащий таким образом спас себя и своих товарищей, которые были с ним в окопе.

В конце января 2023 года появилась информация о том, что российский военный сбил украинский дрон голыми руками. С аппарата противника попытались сбросить возле солдата гранату, аппарат опустился, чтобы оператор проверил результат. Однако боец, притворившийся раненым, поднялся и уничтожил БПЛА.