Британский ученый исследовал миграционные потоки в Пермской губернии

Пермь, , 08:31 — REGNUM Аспирант из Ноттингемского университета (Великобритания) Джон Роусон исследовал развитие металлургической промышленности в Пермской губернии с 1870 по 1914 годы с учетом миграционных процессов, сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.

Отмечается, что материалом к исследованию британца стали паспорта пермяков, заводские и фабричные отчеты, переписка земских руководителей и путевые записки английских путешественников.

«Мне невероятно повезло провести год, работая в архивах России — в Перми, Екатеринбурге, Томске, Санкт-Петербурге», — сообщил молодой ученый.

В вузе также пояснили, что Роусон намерен вернуться в Пермь, чтобы сообщить о результатах своей работы и провести научно-исследовательский семинар в ПГНИУ.