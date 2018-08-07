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Британский ученый исследовал миграционные потоки в Пермской губернии

Общество

Исследователь работал в архивах России, поднимая личные документы и отчеты предприятий конца XIX — начала XX века

Пермь, 7 августа 2018, 08:31 — REGNUM  Аспирант из Ноттингемского университета (Великобритания) Джон Роусон исследовал развитие металлургической промышленности в Пермской губернии с 1870 по 1914 годы с учетом миграционных процессов, сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.

Отмечается, что материалом к исследованию британца стали паспорта пермяков, заводские и фабричные отчеты, переписка земских руководителей и путевые записки английских путешественников.

«Мне невероятно повезло провести год, работая в архивах России — в Перми, Екатеринбурге, Томске, Санкт-Петербурге», — сообщил молодой ученый.

В вузе также пояснили, что Роусон намерен вернуться в Пермь, чтобы сообщить о результатах своей работы и провести научно-исследовательский семинар в ПГНИУ.

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Научные исследования
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