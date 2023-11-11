Малага, Испания, 11 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Украине в ближайшее время не победить Россию на поле боя. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 11 ноября на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

Иван Родионов/РИА Новости Уничтоженная техника ВСУ

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии также предположил, что США сократят поддержку Украины. Странам Евросоюза следует подготовиться к тому, чтобы политически компенсировать это, добавил он.

Ранее высокопоставленный дипломат сообщил агентству Reuters, что Германия — европейский тяжеловес — присоединилась к противникам выделения бесконечной военной помощи Украине. В Берлине, в частности, не поддержали план Европейского союза по выделению Киеву до 20 млрд евро.

Вместе с тем немецкие журналисты отмечают, что мастерство лидера киевского режима Владимира Зеленского «выкручивать руки» и использовать СМИ для достижения своих политических целей больше не действует на США и страны Запада. Украина, очевидно, остаётся без союзников-спонсоров.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил в беседе с ИА Регнум, что план контрнаступления ВСУ, разработанный экспертами НАТО, не сработал. Предполагалось, что украинские военные отрежут Крым от России и создадут сухопутный коридор до Азовского моря, однако ни того, ни другого добиться не удалось, и теперь Киеву придётся уйти в оборону. Кроме того, ситуацию для Киева осложняют противоречия между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.