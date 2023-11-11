Москва, 11 ноября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Победу России над Украиной могли официально признать в Евросоюзе. Это следует из заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 ноября в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

В апреле прошлого года Боррель заявлял, что конфликт должен быть решён на поле боя. Теперь он констатирует, что скорой победы украинской армии над российской не будет, отметила она.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе выступления в испанской Малаге Боррель заявил, что у Евросоюза множество проблем. В первую очередь это Украина, «где скорой победы над Россией не ожидается». Он предупредил о возможном сокращении поддержки Киева со стороны США и призвал страны ЕС подготовиться к тому, чтобы политически компенсировать это.