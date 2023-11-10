Берлин, 10 ноября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к долгому конфликту на Украине. Об этом он заявил на конференции бундесвера, сообщает немецкий портал DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нам следует быть готовыми к тому, что этот конфликт может продолжаться очень долго», — приводит портал слова Шольца.

Канцлер ФРГ также полагает, что конфликт длится дольше, чем рассчитывала Россия, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский политолог Скотт Беннетт заявил, что Украина с самого начала конфликта с Россией была обречена на поражение, фактически она уже проиграла. Эксперт предположил, что власть Зеленского будет полностью подорвана через две-четыре недели.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинскую армию ждёт серьёзное поражение на фронте. По его словам, это естественный финал деятельности главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что положение дел на передовой для ВСУ очень тяжёлое, тогда как уже были брошены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять России. По его мнению, начался полный крах фронта и режима.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.