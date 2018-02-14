Кто погиб в Сирии и чем удивило полпредство: Урал, 13 февраля

Екатеринбург, , 07:32 — REGNUM В Свердловской области вчера, 13 февраля, недоумевали по поводу ответа уральского полпредства защитникам недостроенной телевизионной башни в центре Екатеринбурга и вспоминали жителей города Асбеста, которые 7 февраля погибли в Сирии. В Югре после неверного диагноза и такого же лечения умерла женщина, на Ямале десятки человек лишились жилья, в Челябинской области выясняют, что побудило проходящего срочную службу в Амурской области призывника Евгения К. написать предсмертную записку, а в Оренбуржье помогают родственникам пассажиров, которые оказались на борту разбившегося 11 февраля самолёта Ан-148. О главном на Урале — в материале ИА REGNUM.

Гибель в Сирии

13 февраля стало известно о том, что в Сирии погибли граждане России. Издание Bloomberg сообщает о почти 200 погибших. Но пока известны фамилии четверых.

Речь идёт о жителях Рязани, Калининградской области и двоих свердловчанах. Родственники четверых военнослужащих уже подтвердили сообщения об их смерти.

Трагедия произошла 7 февраля. Международная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским ополченцам. Под него попали и солдаты из России. Известны фамилии четверых погибших. Из них двое (Станислав Матвеев и Игорь Косотуров) проживали в городе Асбесте Свердловской области.

Случившееся стало шоком для родственников этих солдат. В небольшом городе Асбесте многие знают друг друга. Люди, которые лично знали Косотурова и Матвеева, вспоминают о них с добротой.

Сейчас в Асбесте ждут, когда же доставят тела погибших. А в Госдуме произошедшее 7 февраля уже назвали началом «военной агрессии Запада против русского народа».

При этом добавим, что в СМИ появились сведения о якобы троих жителях Асбеста, погибших в Сирии. Впрочем, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, есть данные о двоих погибших, третий человек на связь не выходит, но данных о его смерти не поступало.

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Залечили до смерти?

В Югре следователи выясняют причины смерти 52-летней жительницы города Пыть-Яха. Умерла она ещё 30 июля 2017 года, но уголовное дело возбудили только сейчас.

Следствие полагает, что изначально медики поставили ей неверный диагноз. И затем лечили не от того, от чего нужно было. Когда состояние стало критическим, её поместили в кардиологический диспансер Сургута. Но врачи уже не смогли ей ничем помочь.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по городу Пыть-Яху. Оно заведено по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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Странный ответ полпредства

В Екатеринбурге активно обсуждают ответ полномочного представительства президента России по Уральскому федеральному округу защитникам недостроенной телебашни. Сотрудник полпредства направил граждан к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, хотя уже несколько месяцев, как собственником башни и земли под ней и вокруг является частная структура.

Ответ чиновников опубликовал в соцсетях один из местных жителей. В аппарате полпредства гражданину разъяснили, что собственником объекта являются власти Свердловской области. К ним же и посоветовали обратиться.

При этом напомним, что теперь телебашня и земля под ней находятся в частной собственности. Да, в современном мире бывает и такое. Собственником является АО «Ледовая арена». 60% её акций принадлежат структурам Уральской горно-металлургической компании, а остальные 40% — областному правительству.

В ближайшее время башня исчезнет из центра Екатеринбурга. Её намерены взорвать. Когда она была уже обречена, защитники объекта встрепенулись и начали писать письма губернатору и президенту. Но было уже поздно. Возможно, башню подорвут уже 23 февраля.

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Преступление или жизненная ситуация?

В Челябинске среди основных обсуждаемых тем 13 февраля стало травмирование младенца. ЧП случилось ещё 9 февраля. Как пояснил отец четырёхмесячного мальчика, он поил своего сына из бутылки. Ребёнок захлебнулся водой, и отец начал его трясти. По его словам, он это делал для того, чтобы спасти своего сына. Младенец в итоге получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован.

Инцидент вызвал широкий резонанс. На форумах и в соцсетях одни осуждают отца и мать ребёнка, другие же оправдывают, мол, спасти же пытались, жизненная ситуация. А органы СКР забрали из полиции уголовное дело и в ближайшее время огласят свои выводы. Возможно, отцу ребёнка придётся ответить за пусть и нанесенную по неосторожности травму.

Подробности: Преступление или жизненная ситуация? На Урале тяжело травмирован младенец

Предсмертная записка — под давлением?

Ещё одна история, связанная с Южным Уралом, разворачивается в Амурской области. Впавший в кому солдат написал предсмертную записку сам, гласят результаты почерковедческой экспертизы.

Напомним, солдат был найден 26 января с тяжёлой травмой головы в воинской части Белогорска. Теперь врачи бьются за его жизнь. Состояние молодого человека ухудшается.

При нём была найдена предсмертная записка. Известно, что накануне в воинской части случилось ЧП. Один из местных военнослужащих отрабатывал на Евгении К. боевые приёмы. Следователи считают, что это сподвигло Евгения на то, чтобы свести счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на доведение до самоубийства.

Результаты исследования почерка показали: предсмертную записку солдат написал сам. Но есть ли доказательства того, что он это сделал добровольно, а не под давлением? Мать солдата не верит в то, что он мог сам пойти на суицид. К руководству части и сослуживцам её сына у неё много вопросов, которые она намерена задать. Правда, без особой надежды на ответ.

Ранее по теме: Впавший в кому солдат написал предсмертную записку сам. Под давлением?

В мороз — без жилья

На Ямале очередное крупное ЧП. В населённом пункте Тарко-Сале сгорел многоквартирный дом. Один человек погиб, а порядка 40 граждан лишились жилья.

ЧП случилось днём 13 февраля. Сейчас пожарные выясняют причину возгорания. А местные жители называют этот дом не иначе как «тихий ужас».

«Проводка была ужаснейшей — чтобы загорелся свет, нужно было вкрутить лампочку, а чтобы выключить — открутить. А чтобы электричество было в комнате, нужно было соединить проводки. Тихий ужас. Запах проводов был», — написала одна из живших там женщин в паблике «Тарко-Сале».

Отметим, подобные случаи происходят на Ямале не так уж и редко. 26 января в посёлке Пангоды Надымского района тоже сгорел дом. Тогда жилья лишились 65 человек.

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Эхо катастрофы Ан-148

В Оренбургской области власти заявляют о помощи родственникам пассажиров, которые оказались на борту разбившегося 11 февраля самолёта Ан-148. Погибли 39 жителей Оренбуржья, в основном из Орска.

Кроме того, названа предварительная причина катастрофы. Межгосударственный авиационный комитет заявляет, что ЧП случилось из-за обледенения датчиков, которое в свою очередь повлекло неверные показания скорости самолёта.

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