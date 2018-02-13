«Наценка в 485%»: на Урале у семи отелей выявлено завышение цен к ЧМ-2018

Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В Екатеринбурге семь отелей попали в список гостиниц, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Данные об этом были представлены на сайте федерального Агентства по туризму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, по данным агентства, стоимость бронирование номера класса «Стандарт» в отеле «Максим» на время игр ЧМ-2018 на сайте гостиницы завышена на 96%, а на одном из сайтов бронирования и вовсе на 485%. Помимо «Максима», в список также попали отели «Гранд Холл», «Дворец свадеб», «Луна», «Рамада», «Хайятт Ридженси» и Live.

Список завышающих цены отелей будет направлен в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, что ранее заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» сообщил о том, что в городе работает 119 отелей и 68 хостелов. Это порядка 5800 номеров и более десяти тысяч мест в отелях. Он подчеркнул, что все гостиницы прошли сертификацию.

Отметим, что в Екатеринбурге с 15 по 27 июня 2018 года пройдут четыре игры группового этапа финальной части чемпионата мира по футболу. Все матчи состоятся на Центральном стадионе, который на время игр будет переименован в «Екатеринбург-Арену».