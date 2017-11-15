Иван Журенков, , 21:40 — REGNUM

Министерство образования и науки РФ определилось с планами по дальнейшим нововведениям в российском образовании: иностранных студентов и школ, дополнительного образования и онлайн-курсов должно стать больше, а интернета и социальных сетей меньше. Подробно об этом 15 ноября заявила министр образования и науки Ольга Васильева в рамках пресс-конференции «Приоритетные проекты Минобрнауки России: итоги 2017 года», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Министр Васильева хочет наполнить жизнь школьников внеурочной деятельностью

Так, стало известно, что в декабре 2017 года Минобразования РФ подведёт итоги заключительного отборочного конкурса, в рамках которого из 121 подавшего заявки вуза чиновники отберут 40 заведений. Они станут центрами инновации в своих регионах. По словам министра, данный отбор — одна из целей проекта «Вузы как центр пространства создания инноваций».

Кроме того, министр может похвастаться успехами в деле выполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Напомним, что глава государства распорядился достичь такого результата, при котором к 2020 году не менее пяти российских вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых вузов. Если верить Ольге Васильевой, в данный топ уже вошли шесть высших учебных заведений РФ, а в список 300 лучших попали 13 российских университетов.

Читайте также: В топ-100 мировых вузов вошло шесть российских университетов

Кстати, Васильева напомнила, что Министерство образования закрепило за 19 ведущими вузами право самостоятельно присуждать учёные степени.

Рассказала министр и о ситуации со школьным образованием. В 2017 году, по её словам, в РФ за парту сели на 110 тысяч больше детей, чем в 2016 году. Всего в 42 тысячи школ пошли учиться почти 2 млн детей. Многие из этих заведений нуждаются в ремонте и модернизации. Потребность в создании новых учебных мест столь высока, что кое-где до сих пор имеется третья смена.

Читайте также: Министр Васильева признала: В XXI веке в РФ не хватает школ

«В рамках проекта «Создание образовательной среды для школьников», в котором участвовали 53 региона, мы в 2017 году смогли построить 55 тыс. новых школьных мест и открыть 82 школы. Кажется, что мало, но если представить, что самая большая школа у нас рассчитана на 2227 учеников, то 55 тыс. — это очень много», — рассказала Васильева.

Кроме того, министр отметила распространение детского косноязычия, вызванного, по её мнению, погруженностью в информационные сети. Проще говоря, дети мало читают, потому что сидят в интернете. Отчасти с ней, наверное, можно согласиться — достаточно посмотреть ролики большинства русскоязычных блогеров. Вещи у них непременно «имеют место быть», вместо того чтобы просто «иметь место», и представляют «из себя», вместо того чтобы представлять собой. Вдобавок ко всему сеть переполнена излишними англицизмами вроде «хайпа» (сиречь ажиотаж). С другой стороны, министр не пояснила, как именно работает механизм интернета, якобы портящий детскую речь. Не исключено, что здесь причина и следствие перепутаны местами, особенно если учесть, что в сети можно прочесть немало полезного, и нет никаких оснований обвинять её в однозначном оглуплении подрастающего поколения.

Читайте также: Васильева: Наши дети очень плохо говорят и плохо могут донести

Любопытно, что наряду с критикой чрезмерного погружения в информационные сети Васильева заверила, что её ведомство активно трудится над совершенствованием системы онлайн-образования. По её словам, сегодня в России уже есть 254 сертифицированных онлайн-курса. В начале 2018 года ими и теми, которые ещё появятся, должны воспользоваться 140 тыс. человек. Всего же к такой практике рассчитывают привлечь 3 млн человек.

Читайте также: В Минобрнауки рассчитывают отправить на онлайн-курсы 3 млн человек

Сыграет свою роль и дополнительное образование, в рамках которого особое внимание будет уделяться выявлению одарённых детей, склонных к математике. Правда, как призналась Васильева, у 25% людей, занятых в сфере дополнительного образования, нет дипломов педагогов. Впрочем, как выразилась министр, эти документы у них требовать и не будут. Вместо этого их квалификацию повысят через систему курсов и уже упомянутого выше онлайн-образования.

Читайте также: В РФ решили уделять особое внимание детям со способностями к математике

Отметим, по словам Ольги Васильевой, в 2017 году 59% выпускников школ решили продолжать обучение через систему среднего профессионального образования.

«Наш проект «Рабочие кадры для передовых технологий» связан со средним профессиональным образованием, и хотя о достижениях пока говорить рано, очевидно, что есть большие подвижки, — пояснила министр, рассказывая о некоторых итогах работы её ведомства в 2017 году. — У нас сейчас есть топ-50 перспективных специальностей. По ним разработаны стандарты, по которым мы уже готовим учащихся. Уже разработаны 44 стандарта о среднем образовании. Сегодня 1000 колледжей и 58 вузов получили лицензию по реализации своих программ по этим новым стандартам».

Читайте также: В РФ разработаны 44 стандарта о среднем образовании

При этом она напомнила, что российская команда в октябре 2017 года в Абу-Даби, где проходил всемирный чемпионат WorldSkills, заняла первое место в общекомандном зачёте:

«Мы завоевали 11 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовую и 21 медальон за профессионализм».

В 2019 году уже РФ принимает этот чемпионат — в Казани.

Ещё немного интересной статистики привела министр, рассуждая о перспективах обучения иностранных студентов. Оказывается, в вузах России на 2017 год получают образование 243 тыс. человек из 173 стран.

Читайте также: В российских вузах обучаются 243 тыс. иностранных студентов

«Российское образование всегда славилось и всегда было качественным, что бы кто ни говорил, — напомнила Васильева. — Сегодня практически во всех странах четвёртая часть доходов бюджета — это экспорт образования. Самый яркий пример — Франция. За год иностранные студенты, обучающиеся во Франции, только за счёт покупки билетов (на самолёт — ИА REGNUM ) оставляют там до 6 млн евро, не говоря уже о тратах на своё содержание».

Кстати, по данным на август 2017 года, лидером по числу иностранных студентов, получающих образование в РФ, был Казахстан. В 2015—2016 годах в РФ обучались почти 73,5 тыс. студентов из этого государства. На втором месте расположилась Украина, а на третьем — Китай. Наиболее популярным направлением образования в РФ у иностранных студентов остаются инженерно-технические специальности. Также высок спрос на дипломы медиков, экономистов и юристов.

Будет уместно вспомнить, что, например, сегодня в США обучается порядка 17 тысяч одних только вьетнамских студентов. Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

«В СССР лишь вьетнамских студентов училось больше 10 тысяч, — напомнил он. — Сегодня всего 950 человек».

Такое отставание со стороны РФ эксперты связывают с невозможностью финансировать обучение больших количеств иностранных студентов, что, разумеется, сказывается и на политическом фронте.

«Сейчас ситуация сильно изменилась, — констатировал Мосяков. — США выглядят как место перспективной работы. Между тем мы могли бы извлечь большие выгоды, обучая иностранных студентов. Они поживут здесь, обзаведутся друзьями, выучат русский язык и потом, вернувшись на родину, будут с теплотой вспоминать Россию».

Возможно, скоро тенденция изменится. Как заявила Васильева, в августе 2017 года был создан консорциум из 39 вузов, которые в самое ближайшее время начнут принимать по своим программам иностранных студентов. Кроме того, у чиновников большие планы по востребованности российских летних лагерей для иностранных школьников.