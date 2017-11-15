В РФ разработаны 44 стандарта о среднем образовании

Москва, , 12:38 — REGNUM В 2017 году 59% выпускников школ решили продолжать обучение через систему среднего профессионального образования. Об этом 15 ноября на пресс-конференции «Приоритетные проекты Минобрнауки России: итоги 2017 года» заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наш проект «Рабочие кадры для передовых технологий» связан со средним профессиональным образованием и хотя о достижениях пока говорить рано, очевидно что есть большие подвижки, — пояснила она, рассказывая о некоторых итогах работы её ведомства в 2017 году. — У нас сейчас есть топ-50 перспективных специальностей. По ним разработаны стандарты, по которым мы уже готовим учащихся. Уже разработаны 44 стандарта о среднем образовании. Сегодня 1000 колледжей и 58 вузов получили лицензию по реализации своих программ по этим новым стандартам».

При этом она подчеркнула, что эти 1000 колледжей и 58 вузов получили контрольный центр приёма за счёт федерального бюджета, а не регионального. Центр выделил контрольные места для 74 тыс. 300 молодых людей, которые начиная с 2017 года обучаются по новым программам.

«Прошла апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, — также отметила Васильева. — 14 тыс. студентов СПУ сдали этот экзамен, в котором участвовали 242 колледжа. Сейчас мы хотим сделать демонстрационный экзамен частью выпускного экзамена — нормативно закрепить его. Иначе для чего его проводить?»

Кроме того, министр рассказала, что на сегодняшний день свыше 5 тыс. мастеров производственного обучения из всех субъектов РФ прошли повышение квалификации с учетом новых стандартов.

«Наша команда в октябре 2017 года в Абу-Даби, где проходил всемирный чемпионат WorlsSkills заняла первое место в общекомандном зачете, — напомнила Васильева. — Мы завоевали 11 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовую и 21 медальон за профессионализм».

Кстати, в 2019 году РФ принимает у себя чемпионат WorldSkills в Казани.

Васильева также рассказала, что в рамках этого проекта в регионе создали семь образовательных площадок, которые назвали — межрегиональный центр компетенции или МЦК.

«Это большие площадки, которые готовят кадры для приоритетных отраслей экономики, — пояснила глава министерства. — Эти центры системно объединяют всю страну».

Напомним, что WorldSkills International (WSI) это международная некоммерческая ассоциация, цель которой повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Она основана в 1953 году и сегодня в ее деятельности принимают участие 77 стран.