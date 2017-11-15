В РФ решили уделять особое внимание детям со способностями к математике

Москва, , 11:41 — REGNUM У 25% людей, работающих в дополнительном образовании нет диплома педагогов. Об этом 15 ноября заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, рассказывая на пресс-конференции «Приоритетные проекты Минобрнауки России: итоги 2017 года» о том, каких результатов добилось её ведомство с начала года.

«Мы в этом году провели обучающие семинары для руководителей всех модельных центров дополнительного образования, — рассказала она. — Кроме того, мы прорабатываем пути привлечения наших студентов педагогических специальностей к реализации программ дополнительного образования. В советское время была такая практика».

Читайте также: Министр Васильева признала: В XXI веке в РФ не хватает школ

Также она отметила, что если говорить о педагогах дополнительного образования, то это люди, которые работают от души, но у них не у всех есть профессиональное педагогическое образование.

«У 25% его нет, — пояснила Васильева. — Мы не собираемся делать резких движений и предъявлять этим людям требования об обязательном педагогическом образовании. Но через повышение квалификации и через систему онлайн-образования, конечно, мы практически охватили подготовку всех наших педагогов дополнительного образования и будем заниматься этим и впредь, потому что это очень важно».

Кроме того, министр рассказала, в ходе участия детей в дополнительном образовании власть рассчитывает решить важнейшую задачу, а именно формирование региональных центров выявления талантливых детей.

«Через систему дополнительного образования мы будем уделять особое внимание детям склонных к математике, — отметила Васильева. — Если мы говорим о цифровой экономике, то в её основе, прежде всего, лежит базовая математика».

Напомним, что в рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 9 регионов России получили субсидии из федерального бюджета для софинансирования своих больших региональных мероприятий по созданию модельных центров дополнительного образования. Кроме того, до конца года должны появиться 40 технопарков, которые охватят 400 тыс. российских детей.

Читайте также: Министр Васильева хочет наполнить жизнь школьников внеурочной деятельностью