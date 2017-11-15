В Минобрнауки рассчитывают отправить на онлайн-курсы 3 млн человек

Москва, , 17:42 — REGNUM Министерство образования и науки России выбрало 17 российских вузов, которые будут работать над созданием и развитием единого портала онлайн-курсов. Об этом 15 ноября в ходе онлайн-конференции заявила министр образования Ольга Васильева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наш проект называется «Современная цифровая образовательная среда, — заявила министр. — Мы вели работу по изменению нормативной правовой базы, чтобы наши вузы могли использовать онлайн-курсы в системе профессионального образования. На сегодняшний день мы имеем 254 сертифицированных онлайн-курса».

При этом Ольга Васильева заверила, что система дистанционного образования не заменит живого общения, семинаров, лекций и вообще — традиционного образования.

«Допустим, студент обучается в региональном вузе, — пояснила она. — Предположим, что ему для его будущей профессии необходим курс по композитным материалам. У нас создана общенациональная платформа «Открытое образование», где он находит нужный курс, сдаёт экзамен и получает сертификат. Этот сертификат засчитывается тем вузом, в котором он учится».

Министр образования уточнила, что упомянутые 17 вузов отобраны из 105 учебных заведений по результатам конкурса. По её словам, в начале 2018 года получить дополнительное образования посредством онлайн-курсов должны 140 тыс. человек. Всего к получению дистанционного образования планируют привлечь около 3 млн пользователей.

«Ближайшие 10 лет будут исчезать очень многие профессии, которые раньше были традиционными, — пояснила необходимость таких курсов Васильева. — Связано это с новыми технологиями. Онлайн-образование дает людям разного возраста возможность переподготовки и улучшения своей профессиональной компетенции».

Коснётся это и школьного образования. По словам министра, уже создан проект, который рассчитывают завершить в декабре 2018 года. Это «Российская электронная школа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что девять российских университетов попали в топ-100 ведущих мировых вузов. Ещё четыре вуза попали в расширенный перечень из 300 лучших учебных заведений. Таким образом, удалось выполнить один из майских указов президента.

Также она отметила, что одной из приоритетных направлений деятельности министерства является работа над экспортом российского высшего образования. Сейчас в РФ обучаются 243 тыс. студентов из 173 стран. Чаще всего студенты приезжают из Казахстана, Китая и с Украины.