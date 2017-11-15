Среда, 15 Ноября 2017 года
13:48:37 МСК

Васильева: Наши дети очень плохо говорят и плохо могут донести

Общество

Глава Минобрнауки заявила о том, что дети лишились возможности говорить

Васильева: Наши дети очень плохо говорят и плохо могут донести
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ольга Васильева

Москва, 15 ноября 2017, 12:27 — REGNUM  Глава Минобрнауки Ольга Васильева связала косноязычие детей с погруженностью в интернет и тем, что они мало читают.

«Мы лишились, но мы потихонечку будем возвращать это в другом качестве, — лишились возможности говорить. Наши дети очень плохо говорят. Очень плохо говорят и плохо могут донести. А у них есть, что есть донести. Вот это косноязычие — оно совершенно очевидно. Но оно еще связано с тем, что, во-первых, мало читаем, во-вторых, потеря функционального чтения тоже есть, в третьих — то, что погружены в информационные сети», — заявила Васильева в ходе пресс-конференции.

Министр рассказала о возвращении в пилотном режиме устной части по русскому языку на экзаменах в 9-м классе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить