Министр Васильева признала: В XXI веке в РФ не хватает школ

Москва, , 10:39 — REGNUM В 2017 году за парты в школах РФ сели 1 млн 800 тыс. первоклашек, заявила 15 ноября на пресс-конференции «Приоритетные проекты Минобрнауки России: итоги 2017 года"министр образования и науки Ольга Васильева.

«Это на 110 тыс. больше чем в прошлом году, — заметила министр. — Сегодня в России 42 тысячи школ из которых 26 тыс. — сельские школы. Это школы, построенные 40−60 лет назад. А есть школы, история которых начинается с конца XIX века. Конечно требуется реконструкция этих зданий. Требуется обновление и оснащение. Создание новых образовательных мест».

Потребность в этом, по словам Васильевой, настолько велика, что у нас есть и третья смена.

«В рамках проекта «Образовательной среды для школьников», в котором участвовало 53 региона, мы в 2017 году смогли построить 55 тыс. новых школьных мест и открыть 82 школы. Кажется, что мало, но если представить, что самая большая школа у нас рассчитана на 2227, то 55 тыс., это очень много», — добавила она.

Напомним, что 15 ноября проходит пресс-конференция министра образования и науки Ольги Васильевой, на которой подводятся итоги реализации проектов Минобразования за 2017 год.