Министр Васильева хочет наполнить жизнь школьников внеурочной деятельностью

Москва, , 11:25 — REGNUM До конца года в РФ появятся 40 технопарков, которые охватят 400 тысяч детей. Об этом 15 ноября заявила министр образования и науки Ольга Васильева в рамках пресс-конференции «Приоритетные проекты Минобрнауки России: итоги 2017 года».

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«Дополнительное образование наших детей — это важнейшая часть их жизни и нашей с вами тоже, — заявила министр. — Она должна быть наполнена внеурочной деятельностью и дополнительными занятиями. Поэтому вторым нашим проектом является проект «Доступное дополнительное образование для детей». Работа ведется по трём направлениям: создание инфраструктуры, кадры и методическое сопровождение этого большого проекта».

По словам Ольги Васильевой, в 2017 году девять регионов получили субсидии из федерального бюджета для софинансирования своих больших региональных мероприятий по созданию модельных центров дополнительного образования.

«Эти центры должны стать ядром всей системы образования для организации всех образовательных уровней, — пояснила министр. — Девять центров это мало, работа будет продолжаться. До конца года должны появиться 40 технопарков, которые охватят 400 тыс. наших детей. Мы также продолжаем работу по созданию кванториумов на территории России. Кванториум — это уникальная среда для развития ребёнка. Здесь основное направление — это инженерно-техническое. Там очень хорошее оборудование. Они доступны не только городским детям, но и тем, кто живёт в сельской местности».

Напомним, что в рамках первого проекта Минобразования РФ, о котором напомнила министр 15 ноября — «Создание образовательной среды для школьников», — в РФ в 2017 году построили 82 школы, создав тем самым 55 тыс. школьных мест. Всего в России 42 тысячи школ, из них 26 тыс. — сельские.