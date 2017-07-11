Категорическое нет: «Хакасии курортный сбор не нужен»

Абакан, , 08:31 — REGNUM Известие о том, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях вводится так называемый курортный сбор, не оставило равнодушными жителей других регионов России. Ведь регионы — участники эксперимента достаточно популярны у российских туристов. Мнения разделились. Кто-то считает, что курортный сбор регионам крайне необходим, ведь сегодня содержать курортную зону очень тяжело.

Читайте также: «Курортный сбор нужно было принять вчера»

Однако существуют и такие мнения, что курортный сбор, как и любая дополнительная плата, вызовет внутренний протест граждан.

Читайте также: Курортный сбор: любая дополнительная плата — это внутренний протест граждан

Директор туристской компании «Дискавери» (Хакасия) Инна Поддубровская считает, что курортный сбор — решение несвоевременное.

«Я отношусь к так называемому курортному сбору резко негативно. За что с туристов хотят брать деньги? За сервис, за территорию? Мы ничего дополнительно за эти деньги дать не сможем. Вот когда речь будет идти о раскрученной территории, о шикарном сервисе, о готовой инфраструктуре, тогда можно говорить о каких-то дополнительных сборах. А сейчас, повторюсь, за что с людей собрались деньги брать? Дополнительные поборы — это совершенно несвоевременное решение», — сказала Поддубровская в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается Хакасии, по её словам, в регионе «поток туристов минимальный».

«Я считаю, что Хакасии курортный сбор не нужен. Категорически нет, пока не встанем на крыло и не будем давать людям качественный сервис», — подытожила она.

Как сообщили ИА REGNUM в Госкомитете по туризму Хакасии, общий объем турпотока в регион за 2016 год составил 548,8 тыс. человек (за 2015 — 518 тыс.). По данным управления по вопросам миграции МВД по республике, в прошлом году регион посетили 3800 иностранных туристов.

В первом квартале 2017 года Хакасию с туристическими целями успели посетить граждане Великобритании, Испании, США и Чили, Израиля и Норвегии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, правительственный законопроект о проведении в четырех регионах России эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне 2017 года. Предполагается, что новый сбор появится в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Крыму. В правительстве считают, что это будет способствовать развитию курортной инфраструктуры.

Читайте также: Курортный сбор: благо или оброк?

По мнению авторов законопроекта, ставка сбора должна составлять не более 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего. При этом она может меняться, в том числе и до 0 рублей, в зависимости от значения курорта, продолжительности отдыха и сезона. Планируется, что эксперимент с курортным сбором продлится пять лет начиная с 1 января 2018 года. И если проект будет успешным, то такой сбор могут ввести во всех субъектах РФ. В ходе рассмотрения документа в первом чтении депутаты подчеркнули, что необходимо доработать законопроект ко второму чтению.

А 10 июля 2017 года в Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросу введения в регионах РФ курортного сбора. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что на первый год эксперимента курортный сбор составит не более 50 рублей с человека в день. Регионы также получат возможность устанавливать льготы по оплате сбора.

Читайте также: На первый год курортный сбор составит максимум 50 рублей — Макаров

Читайте также: Муниципальным бюджетам предлагают 70% от курортного сбора

Кроме того, в ходе парламентских слушаний Макаров сказал, что законопроект о курортном сборе должен подразумевать создание в каждом из четырёх регионов — участников проекта специального общественного совета, который возьмёт на себя вопрос контроля средств.

Читайте также: Региональные общественные советы проследят за курортным сбором

Читайте также: В Госдуме предложили перенести курортный сбор на май 2018 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доходы от курортного сбора целесообразно разделять между регионами и муниципалитетами, при этом большую часть (от 70 до 100%) следует передавать местным бюджетам.